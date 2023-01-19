白马市政府与手机应用程序公司推广中文App 解决社区问题

“年廿八，洗邋遢”是华人过农历年的习俗，将去年的衰气扫走迎来新一年。这个时候可能有不少人会买新家具，但旧家具杂物又如何处理呢？近来你又是否会见到社区的路边多了弃置的家居杂物随街摆放，影响市容和卫生？要投诉又应该找谁呢？





手机应用程序兼容简体中文





白马市政府因为区内华人人口需求，与手机应用程序开发商 Snap Send Solve 合作，推出简体中文版本应用程序。





市民可通过手机 App 提出投诉， 资料和图片便会上传到应用程序，再转发至相关部门处理。





白马市市长Cr Mark Lane 表示，手机程序以往只有英语，现在加设了简单中文可以令更多人受惠。





“自 (手机应用程序合作) 推出以来，我们的英语社区一直在成功使用 Snap Send Solve 应用程式。我们已经看到通过该应用程序报告的数量逐年增长，从 2019/20 年 的 29,000 件，增加到份 2021/22 年的 64,000 件”。



“我们认为增长是由于社区看到了我们的处理个案的速度比以往快...我们希望将把这种便捷的方法推广到中文社区，这样他们也可以轻松报告问题，而无需用电话或电子邮件。”





公寓短期租约增加 大型垃圾不当弃置成关注





白马市政府表示，于中国出生的人口占白马市约 11.5%。其中博士山（ Box Hill）是内地人选择居住的热点，随之也带来房地产的发展，例如公寓式高楼住宅的兴建。





在这个社区生活了三十多年的商会代表刘国强表示，区内的卫生情况并不算差，一般垃圾处理和卫生问题不大，但大型家具弃置就较为明显。





“由于区内越来越多大厦住宅，短期租约租客同留学生住客也有不少，当租客迁出时，就会将家居杂物弃置于街上等候市政府处理。”





刘先生表示，希望中文的手机应用程序可以帮助市政府加快解决积存的社区问题。





“有好多人都不太理解弃置大型垃圾的程序，我觉得大厦物业管理公司系有责任要给住户提供资讯，以改善现在的情况”。





市政府鼓励开发中文应用程序





Snap Send Solve的幕僚长 (Chief of Staff) Jessica Rogers 表示，公司由 2018 年开始与白马市政府合作，向区内市民推介使用英文版应用程序。直到去年底再推出简体中文的版本。



“澳洲是多种族共居的国家，我们希望公司的应用程序也可以反映这一点，让说不同语言的人都可以享用。跟白马市政府的合作启发了我们开发中文应用程序，我们会再进一步开发更多语言提供给用户使用。”





不会已读不回





“这个应用程序的特色是，用户只要用手机拍下要投诉或处理的物件和位置，例如行人路上的大型垃圾或水管爆裂，程序便会通过上传图片，分析应该将案件送达哪个部门处理，这样，市民再也不用打电话到不同部门，也可节省等待回覆的时间。”





“更重要的是，用户不再需要花时间去找某个政府部门，处理那一个问题，程序自行配对功能会代劳。”





由投诉无门的苦主变成一盘生意





Jessica Rogers说， 公司行政总裁Danny Gorog一天带着孩子去公园玩，发现公园的千秋全部损毁，孩子无法玩，想让爸爸想办法。Danny Gorog当时连找哪个政府部门投诉维修都不知道，父子俩就只好回家。





本身做程式开发的Danny Gorog 召集公司同事，研究如何可以解决投诉无门这个问题，于是发展出 Snap Send Solve，于 2012年将之发展成了公司项目。





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