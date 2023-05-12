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世卫组织宣布猴痘疫情全球紧急状态结束 但病毒仍在“传播和致死”

世界卫生组织表示，猴痘危机已得到控制，但强调该病毒仍在传播并导致死亡。

Director General of the World Health Organization Tedros Adhanom Ghebreyesus speaks to journalists during a press conference.

Director General of the World Health Organization Tedros Adhanom Ghebreyesus has declared an end to monkeypox as a global health emergency, but warns the virus continues to kill. Source: AAP / Martial Trezzini

要点：
  • 世界卫生组织宣布长达10个月的猴痘疫情全球紧急状态结束；
  • 突发事件委员会正在寻求采取长期管理该病毒的战略；
  • 自2022年年初以来，全球已有逾8.7万例猴痘确诊病例。
世界卫生组织周四宣布，长达10个月的猴痘疫情不再构成国际关注的突发公共卫生事件。该病毒性疾病导致全球共有一百多个国家出现了猴痘确诊病例。

世卫组织在2022年7月宣布猴痘构成国际关注的突发公共卫生事件，并在2022年11月和今年2月重申其立场。

根据该组织突发事件委员会周三会议的建议，世界卫生组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）宣布，猴痘疫情不再构成国际关注的突发公共卫生事件。
这一举措表明猴痘危机已得到控制。

世卫组织猴痘突发事件委员会副主席Nicola Low表示，有必要转向管理猴痘的长期公共卫生风险的战略，而不是依赖应急措施。

Nicola Low表示，这一转变意味着将猴痘的应对和准备工作纳入国家疾病监测计划——如艾滋病和其他性传播感染的计划。

世卫组织负责人表示，与之前同期的报告病例数相比，过去3个月报告的猴痘病例减少了近90%。
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世界卫生组织宣布结束新冠疫情紧急状态

根据世卫组织的最新报告，从2022年初到今年5月8日，全球已经确诊了超过8.7万例猴痘病例。

世卫组织表示，非洲国家的情况需要特别关注，这些国家在全球疫情开始之前就已经在应对猴痘问题，并可能在未来一段时间内继续应对。

世卫组织最近还宣布新冠疫情不再是“全球突发公共卫生事件”。

“虽然猴痘和新冠疫情的紧急状态都已结束，但这两种病毒复发的威胁仍然存在。这两种病毒仍在继续传播，仍在继续导致死亡，”谭德塞说。

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Published 12 May 2023 1:47pm
Updated an hour ago 1:51pm
Source: Reuters
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Health