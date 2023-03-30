千里单骑：这位日本男子为何要踩滑板车穿越澳洲3500公里？

Uni 来自东京，展开他从墨尔本到凯恩斯 3500 公里的滑板车旅程已将近两个月。





虽然有些人可能会给他贴上“疯子”的标签，但这位打工度假者并不是首次踏上这样的冒险旅程。





Uni一年前曾踩滑板车环游日本。





他说，这次旅程是为了“改变自己”，从而更好地了解自己的人生目标。





然而，当完成环游日本之旅后，他认为自己的目标仍未完成，因此开始寻找新挑战。



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友情和欢迎远胜一切艰辛

最初，他不知道在澳大利亚公路上踩滑板车的危险，开始时曾被路过的司机按响喇叭和责骂。曾经有一辆红色车停下来，让他搭顺风车，但收费 100 澳元。





Uni曾有数次在找不到商店的情况下喝光了水，也曾因暴雨和洪水被困。





虽然在大部分时间里，他为安全起见，会选择沿路而行，但有时别无选择，只能背着将近 25 公斤的背包，沿着海滩，甚至悬崖行走。





但他从未闪过放弃的念头。





Uni 告诉 SBS 日语节目：“这是一次改变自己的旅程。如果我失败了，那就证明我无法改变自己。”





他说新建立的友情和受到热烈的欢迎，远超于他至今为止所面对的任何困难。



刚到澳大利亚的时候，我从来没想过会住在私人住宅内。 Uni

陌生人为他打开家门

然而，随着 Uni 冒险之旅的消息传开，陌生人为他打开家门，更分享朋友的联系方式，以确保他旅途中的安全。





Uni 说，他最近在 Nambucca Heads 的一家日本餐厅打了他第一份临时工，赚钱之余，还可以享受舒适的床和吃上日本料理。





他说：“我最想念味噌汤。”



他衣着背后的意义

当然，Uni 很多时候还是睡在一个小帐篷里，喝着宝贵珍惜的水，吃着唯一的食物——面包。





他说：“有时候喝水会令我感到内疚，因为我知道水很快就会没了。”





“面包是最轻便的食物。有时我会涂一些花生酱加点口味。”





与首次身无分文的日本之旅相比，他觉得目前在澳大利亚东海岸的旅行“并没有那么艰难”。





他说：“我只是想让自己接受额外的挑战。”





这就是他穿凉鞋而不是运动鞋的原因，尽管他的脚现在满是伤口和水泡。



Uni 独特的日本和服是他在日本旅行时，在京都遇到的一位老人所送的礼物。





这位老人每天都致电给他，了解他的情况，当 Uni 选择澳大利亚作为他下一个目的地时，最大的支持者是这位老人。





Uni 说，这位好心人不幸地于去年 9 月去世了。





他说：“我想带他到澳大利亚，加入我的旅程。”





除了穿老人送的和服，Uni 还戴着传统的帽子（kasa）和穿着其它衣服。



Uni 的成长历程

虽然 Uni 肯定会改变自己去克服害羞的性格，但他一路上遇到的宝贵经历影响了他的想法，他正在重塑他的旅程。





在纽卡斯尔（Newcastle）的时候，他认识了一位在 11 个月前逃离乌克兰战争的女士。





他通过视频与她的丈夫交谈，他在腿部中弹后住院。





Uni 说：“这个国家正在发生的事情，让我看到更多。”





这位女士态度积极，尽管仍要挣扎生存。这让 Uni 学会很多。





他说：“倾听别人的故事和向他们学习，可以帮助我成长。”





现在他回馈社会的愿望更加强烈。



With a motorcyclist Source: Supplied / Uni 为了感谢一路上帮助过他的人，他一直计划在到达目的地后开车重走一遍旅程。





同时，他现在开始筹款，希望帮助难民。





这个曾经很害羞、几乎不太懂英语的日本男子，将在他的旅途上举行一些小活动为慈善筹款。





他说：“希望当我驾车回程时，我的英语能力会有所提升，这样我就能真正表达我的感激之情。”





紧贴 SBS 日语节目，了解Uni的最新旅途动向。





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