扎波罗热“最后一个运作中的”核反应堆在俄军炮击后与电网断联

国家核电公司Energoatom表示，在俄罗斯的炮击破坏了电力线路之后，规模庞大的扎波罗热核电站最后一个运作中的反应堆已经与乌克兰电网断开连接。





这座位于乌克兰南部、拥有六座反应堆的大型设施是欧洲最大的核电站，于3月被俄方占领，但仍由乌克兰工作人员管理。





Energoatom周一在Telegram上发表声明说：“今天，由于炮击引起的火灾，（最后工作的）输电线路被切断了。”





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它说：“因此，目前供应（核电站）自身需求的（反应堆）六号机组已与电网断开连接。”





乌克兰能源部长加卢申科（German Galushchenko）在Facebook上写道，由于核电站周围战火纷飞，乌克兰现在无法修复输电线路。





他说：“目前不可能对输电线路进行任何维修——车站周围正在进行战斗。”





加卢申科抱怨说，新一轮炮击是在国际原子能机构代表团的大部分检查员周一早些时候离开核电站后不久发生的。



他补充说：“原子能机构代表团一离开扎波罗热核电站，该站就再次断开连接。”





基辅和莫斯科互相指责对方造成核灾难风险，因为过去一个月该核电站周边地区经常遭到炮击。





乌克兰还多次指责俄罗斯在该发电站驻扎军队和部署军事装备。





该电厂的两个反应堆，即五号和六号反应堆仍在使用当中，但目前已与电网断开连接。





由于过去两个星期里的炮击，这些反应堆多次被切断连接。





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