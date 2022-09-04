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【我们的故事】Maggie Li：为澳大利亚乳腺癌基金会筹款

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Credit: Maggie Li

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Published 4 September 2022 at 9:15pm, updated an hour ago at 9:59pm
By Li Hua
Source: SBS

墨尔本华人肖像摄影师Maggie Li最近为澳大利亚乳腺癌基金会举办了筹款晚会，据说当晚就筹得七万澳元的款项，网上筹款活动也响应者众。一位摄影师为何要举办这样的活动，为何要特别为乳腺癌研究基金会筹款呢？

Published 4 September 2022 at 9:15pm, updated an hour ago at 9:59pm
By Li Hua
Source: SBS
Maggie表示，为澳大利亚乳腺癌基金会筹集善款的想法始于2019年。

“我那个时候在悉尼的工作室开业了，这些年我收获了很多的支持和帮助，我很感动。所以我也想对社会尽点责任吧。后来虽然疫情来了，但我们还是没有停下，于是跟澳大利亚乳腺癌基金会联系。我们先是邀请了五位正在或者已经患过乳腺癌的女性，她们来自不同的国家，有不同的文化背景。我给她们创作了一幅肖像作品，在捐款晚会上进行了揭幕和拍卖。”

Maggie发起的为期一年的慈善捐款活动，筹款目标是八万澳元，不过在捐款晚会当晚就已经筹集到了七万澳元。再加上之前爱心人士的捐款数额，Maggie表示这远远超出她的预料。

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“最后拍卖的总额超出了我的预想。所以我们一年的目标在两个月就完成了。但是这个一年的慈善活动还在继续。我觉得越多越好吧！希望因为我们捐款赞助的这个科学研究，能在2030年实现乳腺癌患者零死亡率的目标。”
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Maggie表示，这次慈善捐款活动让自己第一次与这么多乳腺癌患者近距离交流，她因这五位女性表现出来的坚强乐观而备受鼓舞，同时自己也开始反思。

“听着她们每个人的故事，我真的有一种特别强烈的感觉，因为她们经历了健康上的问题，所以她们更珍惜生活。她们真的是很坚强，珍惜每一天，觉得每一天都是美好的，她们有的人在三十多岁，二十多岁就开始患病。但是当我们年轻的时候，我们觉得老啊死亡啊，离我们还早着呢。”

想了解这五位患乳腺癌女性的经历和故事，以及Maggie更多的分享，请点击上方音频收听完整采访。

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