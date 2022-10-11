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法航447空难案开审 13年前事故造成228人死亡

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FILE BRAZIL FRANCE AF447 CRASH

epa09193053 (FILE) A handout picture provided by the Air Force of Brazil shows a group of marines recovering debris from the missing Air France jet at the Atlantic Ocean on 08 June 2009 (reissued 12 May 2021). A Paris appeals court decides on 12 May 2021 whether Air France and Airbus will stand trial over the 2009 crash of flight AF447 from Rio de Janeiro to Paris in the Atlantic Ocen that left 228 people dead. EPA/AIR FORCE OF BRAZIL HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Credit: AIR FORCE OF BRAZIL HANDOUT/EPA

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Published 11 October 2022 at 3:29pm
By Tom Canetti
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS

空中客车（Airbus）公司和法国航空（Air France）因2009年的客机坠机事故接受庭审。该事件造成228人死亡。 遇难者亲属表示，这两家公司的过失导致了悲剧的发生。（点击上方收听音频）

Published 11 October 2022 at 3:29pm
By Tom Canetti
Presented by Olivia Yuan
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空中客车公司和法国航空因2009年的坠机事故面临过失杀人指控。

事故飞机从巴西飞往法国。该事故造成机上来自33个国家的228人全部遇难，并导致了航空安全法规的修改。

当时，事故飞机为一架空中客车A303-203客机，飞机上载有216名乘客以及12名机组人员。

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该航班从里约热内卢机场出发后，在巴西圣佩德罗和圣保罗岛屿附近坠毁。

这是法航历史上最严重的空难。

作为原告之一，遇难者家属已经为该案件的审理努力了十余年。

法航447号航班遇难者团体组织（Entraide et Solidarité AF447）主席丹尼尔·拉米（Daniele Lamy）说，亲属们焦急地等待审判的开始，已经等待了13年。

“这将使（遇难者的）家人们能够表达自己，表达他们13年来的痛苦。我们也一直在焦虑地等待审判，我们将不得不不幸地回顾那些特别痛苦的时刻，我们脆弱地等待着审判。因为两个被告是法国航空业最大的两家公司，要他们承认自己的责任确实有些困难，但我们在等待他们承认，我们在等待法国司法系统承认，我已经告诉你们，这将是一个有里程碑意义的审判。”

空客公司首席执行官纪尧姆·富瑞（Guillaume Faury）和法航首席执行官安妮·里加伊 （Anne Rigail）出席了庭审。

尽管法航已经对遇难者家属进行了赔偿，两家公司都否认存在犯罪行为。

其中一名遇难者的兄弟菲利普·林格（Philippe Linguet）表示，空客和法航应该对此次空难负责。

“我们希望法航和空客被定罪，因为我们认为，他们犯了很多错误。空客低估了测风探头（皮托管）的危险性，而法国航空缺乏对飞行员的培训。”

他说，这是一个象征性的审判，因为需要对发生事件进行问责。

“这是他们的形象，这是他们的声誉。我们想让这个审判结果写在全世界的报纸上。空客和法航做了坏事，他们被定罪（是很重要的）。即使没有人入狱，这不是一个问题。”

如果被定罪，每家公司可能面临高达34.7万澳元的罚款，而这仅仅是他们年收入的一小部分。

因为被告主体是公司，没有人会面临牢狱风险。

伯恩德·甘斯（Bernd Gans）博士在事故中失去了他的女儿，他说，他只想知道真相。

“我希望清楚地得知飞行员遇到的困难，以及他们遇到困难的原因。”

人们花了两年时间，才在4000多米深的海底找到了飞机残骸和黑匣子。

调查发现，多种因素导致了法航447号航班的坠毁。但预计庭审的重点是飞行员的错误，以及被称为皮托管的外部传感器的结冰问题。

美联社当时的一项调查发现，空客公司至少从2002年起就知悉坠毁飞机上使用的皮托管存在问题，但直到事故后才为机队更换。

德国受害者家属的律师蒂博·德·蒙布里亚尔（Thibault de Montbrial）表示，庭审不是为了经济补偿。

“通过《蒙特利尔公约》内的机制，所有家庭都已经得到了补偿。这发生在事故的头两年，这不是今天的问题。今天的这个问题，对于像空客这样的公司来说，不意味着罚款的数额，而是定罪原则。如果今天，空客因为导致坠机的错误而被定罪，那么成本则要大得多，这是一个非物质性的成本，远远高于22.5万欧元。”

空客公司指责飞行员存在过失，并告诉调查人员，结冰过度是此类传感器的固有问题。

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