法航447空难案开审 13年前事故造成228人死亡

空中客车公司和法国航空因2009年的坠机事故面临过失杀人指控。





事故飞机从巴西飞往法国。该事故造成机上来自33个国家的228人全部遇难，并导致了航空安全法规的修改。





当时，事故飞机为一架空中客车A303-203客机，飞机上载有216名乘客以及12名机组人员。





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该航班从里约热内卢机场出发后，在巴西圣佩德罗和圣保罗岛屿附近坠毁。





这是法航历史上最严重的空难。





作为原告之一，遇难者家属已经为该案件的审理努力了十余年。





法航447号航班遇难者团体组织（Entraide et Solidarité AF447）主席丹尼尔·拉米（Daniele Lamy）说，亲属们焦急地等待审判的开始，已经等待了13年。





“这将使（遇难者的）家人们能够表达自己，表达他们13年来的痛苦。我们也一直在焦虑地等待审判，我们将不得不不幸地回顾那些特别痛苦的时刻，我们脆弱地等待着审判。因为两个被告是法国航空业最大的两家公司，要他们承认自己的责任确实有些困难，但我们在等待他们承认，我们在等待法国司法系统承认，我已经告诉你们，这将是一个有里程碑意义的审判。”





空客公司首席执行官纪尧姆·富瑞（Guillaume Faury）和法航首席执行官安妮·里加伊 （Anne Rigail）出席了庭审。





尽管法航已经对遇难者家属进行了赔偿，两家公司都否认存在犯罪行为。





其中一名遇难者的兄弟菲利普·林格（Philippe Linguet）表示，空客和法航应该对此次空难负责。





“我们希望法航和空客被定罪，因为我们认为，他们犯了很多错误。空客低估了测风探头（皮托管）的危险性，而法国航空缺乏对飞行员的培训。”





他说，这是一个象征性的审判，因为需要对发生事件进行问责。





“这是他们的形象，这是他们的声誉。我们想让这个审判结果写在全世界的报纸上。空客和法航做了坏事，他们被定罪（是很重要的）。即使没有人入狱，这不是一个问题。”





如果被定罪，每家公司可能面临高达34.7万澳元的罚款，而这仅仅是他们年收入的一小部分。





因为被告主体是公司，没有人会面临牢狱风险。





伯恩德·甘斯（Bernd Gans）博士在事故中失去了他的女儿，他说，他只想知道真相。





“我希望清楚地得知飞行员遇到的困难，以及他们遇到困难的原因。”





人们花了两年时间，才在4000多米深的海底找到了飞机残骸和黑匣子。





调查发现，多种因素导致了法航447号航班的坠毁。但预计庭审的重点是飞行员的错误，以及被称为皮托管的外部传感器的结冰问题。





美联社当时的一项调查发现，空客公司至少从2002年起就知悉坠毁飞机上使用的皮托管存在问题，但直到事故后才为机队更换。





德国受害者家属的律师蒂博·德·蒙布里亚尔（Thibault de Montbrial）表示，庭审不是为了经济补偿。





“通过《蒙特利尔公约》内的机制，所有家庭都已经得到了补偿。这发生在事故的头两年，这不是今天的问题。今天的这个问题，对于像空客这样的公司来说，不意味着罚款的数额，而是定罪原则。如果今天，空客因为导致坠机的错误而被定罪，那么成本则要大得多，这是一个非物质性的成本，远远高于22.5万欧元。”





空客公司指责飞行员存在过失，并告诉调查人员，结冰过度是此类传感器的固有问题。





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