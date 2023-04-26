啤酒税大涨 酒价飙升？华人学者：澳酒税制度可能面临更多系统性问题

澳大利亚对不同的酒类征收不同额度的酒水税。





目前，澳大利亚税务局按照每升酒水酒精含量的不同，对酒类产品征收不同的消费税税率。





对于啤酒，其税率还取决于包装容器的尺寸和设计，还取决于它生产的场所是否为商业酿酒厂。





葡萄酒则要缴纳葡萄酒均衡税（WET）。





墨尔本大学应用经济与社会研究所研究员 Ou Yang博士和他的团队发现 ，澳大利亚的酒类税收制度是“不有效”且“不一致的”，可能需要系统性的改革。



“不够有效”酒类税收制度

Ou Yang博士对SBS中文普通话表示，酒类税是在市场失灵时，打击与过度酒精消费相关问题的重要政策工具，而目前， 澳大利亚庞杂的酒类税收制度并没有起到足够有效的作用 。





如果您在酒吧买一杯啤酒，您所需花费的价格可能高达12澳元——这部分是由于刚刚调涨的的啤酒税导致的。





根据澳大利亚酿酒商协会（Brewers Association of Australia）的数据，加上10%的商品和服务税（GST）后，在一杯啤酒中，税的比例占到42%。





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行业计算表明，在每标准单位饮料中，瓶装啤酒（bottled beer）的酒税达到56澳分。相比之下，箱装酒（cask wine）的税率却低至6澳分，中价葡萄酒（mid-price wine）为26澳分，蒸馏酒（spirits）则为1.24澳元。





在每标准单位饮料中，箱装酒和蒸馏酒的征税额度差异巨大。 Credit: Australian Distillers Association



不同种类的酒的收税依据也不同。





例如，箱装酒按照批发价格（wholesale value）征税，按照每升酒精含量征税，约合3澳元；而高酒精浓度啤酒（full-strength beer）的每升酒精税率为36澳元；瓶装酒（bottled wine）则需要45澳元；预调酒（RTD）更高，约为79澳元。





Ou Yang博士认为，这样的税收制度是相当驳杂的。





不同的酒类产业都会觉觉得，这个税率对我们不公平，同样的酒精度，为什么我们交的税要比你们高？从Wine的角度讲，文献表明它的危害要小一些，对旅游观光业还有好处，他们会觉得，为什么要交更多的税？





因此，Ou Yang博士及其团队提出，可以用一种全新的方式，基于酒的内部和外部危害性，决定不同酒类的税率。





按危害征税

《2010亨利税收审查报告（2010 Henry Tax Review）》建议，对酒精饮料按照每单位酒精的比例征收相同税率，这一建议得到了许多澳大利亚专家的支持。





Ou Yang博士说，这种建议隐含着一个基本未经任何验证假设，即，无论以何种形式摄入酒精，都会造成同样的伤害。





Yang博士及其团队把酒类的“内生性”和“外生性”危害考虑进来。





“（喝酒）对我自己身体的伤害，是内生性的。”他说，“还有一个外生性问题，酗酒对其他人、对社会的影响。比如说，酒驾，耍酒疯，或者由喝酒引发的家庭暴力行为。”





“我们把酒分为11个不同的种类，然后我们来看喝酒之后的两大类对社会的影响……一类是酒驾；另一类是对别人产生的反社会行为。”





“比如说，我喝箱装酒，我酒驾的概率是不是比我喝高浓度啤酒要大一点？”





Ou Yang博士及团队发现，喝普通强度啤酒有更高的酒驾风险。 Credit: Preety Srivastava, Ou Yang, Xueyan Zhao



Yang博士的研究讲饮酒者的危险行为与他们主要引用的酒精饮料的类型联系起来。基于第六次澳大利亚娱乐性药物调查（Australian recreational drug survey）的数据，团队发现，普通浓度啤酒（regular-strength beer）和罐装预调烈酒（pre-mixed spirits）与酒后驾车，干扰、干扰和虐待行为的联系最强。





中等浓度啤酒（regular-strength beer）、箱装酒、瓶装烈酒和利口酒（bottled spirits and liqueurs）的危害处于中等水平。





而低浓度啤酒（low-strength beer）与瓶装预调烈酒（pre-mixed spirits in a bottle）与危险、虐待行为的联系最弱。





Yang博士解释称，这也是为何在澳大利亚不适合按酒精浓度实施单一酒水税率的原因。





“所谓的flat tax rate（单一酒水税率），就是只按酒精度征税——含就精度高，收税就高，但是单位立方酒精的税率是一样的。”



比如说，同样的啤酒和RTD（预调鸡尾酒），它们的酒精含量都是五度，但是我们发现，喜欢喝啤酒的人和喜欢喝RTD的人，他们产生的反社会行为是不一样的。





“我们的研究表明，澳大利亚杂乱无章的酒类税收制度可能在某些方面是正确的——啤酒的税率通常高于葡萄酒，似乎它也造成了更大的损害。”





“但它也有一些地方是错误的，相对造成的损害而言，箱装酒似乎被征收的税款明显不足。”





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LISTEN TO 啤酒税大涨 酒价飙升？华人学者：澳酒税制度可能面临更多系统性问题 SBS Chinese 26/04/2023 08:51 Play

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