蜜蜂告急：为什么我们的食物如此依赖它们？

众所周知，尼古拉·安德烈耶维奇·里姆斯基-科萨科夫（Rimsky Korsakov）的《野蜂飞舞（Flight of the Bumblebee）》是最难演绎的古典曲目之一——它完美地反映了蜜蜂的行动。





蜜蜂发挥着授粉的作用，对我们的生态系统至关重要。





根据联合国粮食和农业组织（the Food and Agriculture Organization）的数据，世界上三分之一的粮食生产依赖于蜜蜂。但十多年以来，它们的数量在下降。





Advertisement

科学家们将此归咎于一系列因素，包括新烟碱类杀虫剂的使用、寄生虫、疾病、气候变化和缺乏多样性的食物来源。





在伦敦的历史博物馆，研究人员用数千只熊峰来研究这些昆虫随时间的变化，以及它们是否受到气候变化的影响。





奥伊夫·坎特维尔-琼斯（Aoife Cantwell-Jones）是伦敦帝国学院的博士研究员，也是这项研究的第一作者。





“似乎在一般比较炎热和潮湿的年份，我们发现同一只蜜蜂的翅膀会出现更多差异。因此，这可能是一个指标，表明在那些更热和更湿的年份，蜜蜂面临更多压力。”





她表示，虽然气候变化不是唯一因素，但它可能是蜜蜂出现生理变化的一个原因。





“我们必须注意，不要推断太多。因为，当然，可能有其他原因促成这种形状的变化。但是考虑到气候变化，考虑到我们预测有更多的炎热天气，我认为，我们可以对蜜蜂在未来的表现感到有些担心。”





加文·布罗德（Gavin Broad）博士是自然历史博物馆馆长，负责2700万只昆虫样本——其中包括蜜蜂。





他说，死亡的熊峰是这种长期研究的最佳选择。





“它们有一个外骨骼，所以你可以把针穿过一只蜜蜂。如果没有什么变化，它就会放在那里，保持同样的状态，长达数百年之久。有时，你可能想在摆放标本时，让翅膀很好地伸展开来，这对这项特殊的研究有很大帮助。但很多时候，它们只是被钉住，放在收藏品中，就这样了。”





理查德·吉尔（Richard Gill）博士是帝国学院的高级讲师。他正在进行第二项研究，首次使用最新技术分析100多只熊峰的DNA。





“我们以前可以从这些蜜蜂身上提取一些DNA，但那些方法只能提取非常小、非常小的片段，而且只能提取基因组的部分内容。但是这些新技术——我们基本上至少要提取40%、50%的基因组。这提供了一个宏观的角度，因为在整个基因组中，有很多我们称之为‘标记’的东西，我们可以用它们来了解多样性是否发生了变化。”





布罗德博士说，这些技术使得他们能够很独特地回顾熊峰几十年来的变化。





“这实际上是一种不可替代的时间机器，一个时间胶囊。这些标本是在某个时间点上收集的。而且从来没有50年、60年前的飞来飞去的蜜蜂的记录。这些数据是博物馆收藏的，几乎在别处难以找到。”





授粉的昆虫也许并不迷人，但它们的重要性令人难以置信。





蜜蜂和其他授粉昆虫的全球经济价值约为2150澳元。





科学家们说，蜜蜂的消失——甚至它们数量的大幅下降——将使得许多常见食物变得稀缺。





人类仍然可以生存，但我们的晚餐将变得不那么有趣。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。





