SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年11月8日）Play06:53SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.79MB)Published 8 November 2022 at 5:38pm, updated 19 minutes ago at 5:41pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 澳洲签证系统被指“年久失修” 该如何修复；食品救济需求凸显澳洲生活成本危机；澳洲残疾人士服务法近40年来将进行重大调整；澳洲今晚将出现“血月”。（请点击播放键收听详细内容）Published 8 November 2022 at 5:38pm, updated 19 minutes ago at 5:41pmPresented by Xinyu LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳洲今晚将出现“血月” 一文了解赏月指南母亲和酸奶的故事如何凸显澳大利亚的生活成本危机？澳大利亚残疾人法近40年来将首次进行重大调整澳大利亚签证系统“年久失修” 该怎样修复？相见好 同住呢：澳洲多代同堂居住背后有怎样的故事？AdvertisementLISTEN TO澳洲科学家研发双燃料发动机以90%的氢气为燃料运行SBS Chinese08/11/202206:49 Play分享Latest podcast episodes澳洲科学家研发双燃料发动机以90%的氢气为燃料运行华人留学生分享在澳找工作的方法【健身课堂】如何通过运动塑身？【安居澳洲】澳大利亚的媒体是怎样运作的？