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SBS晚新闻（2022年11月8日）

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Published 8 November 2022 at 5:38pm, updated 19 minutes ago at 5:41pm
Presented by Xinyu Li
Source: SBS

澳洲签证系统被指“年久失修” 该如何修复；食品救济需求凸显澳洲生活成本危机；澳洲残疾人士服务法近40年来将进行重大调整；澳洲今晚将出现“血月”。（请点击播放键收听详细内容）

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08/11/202206:49
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