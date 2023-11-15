取消监狱服刑，犯罪率和再犯罪率能够降低吗？

一份新报告呼吁改革刑事司法系统，以降低再犯罪率。





报告称监狱并没有起到作用，反而需要更多基于社区的支持服务。





克劳德·罗宾逊（Claude Robinson）在狱中服刑后深知希望和保持联系的重要性。





这一经历促使他在出狱后到悉尼一家名为 Rainbow Lodge 的支持中心工作。





“当我们监禁人们时，其中一个问题是它打破了与家庭和社区的联系，我们知道，那些在生活中表现出色的人，无论他们曾被监禁还是普通人，那些茁壮成长的人都有一个非常好的家庭环境和一个非常好的社区环境。当我们把人监禁起来并持续这样做时，我们就切断了这种联系，而这种联系对良好的结果非常重要。所以在Rainbow Lodge，这里的人说我们就像他们的家人一样。”





罗宾逊说，对于从监狱系统出来的人来说，住房不稳定是最大的障碍。



我们都知道，如果没有稳定的住房和膳宿，就无法解决所有其他问题。与我们合作的大多数男性都要面对心理创伤、心理健康、吸毒和酗酒等问题。对于原住民男子来说，除了这些问题之外，还有代际问题、殖民化的影响，而在新南威尔士州，我们的原住民入狱率是世界上最高的，所以这是一个真正的问题。

根据自己作为导师的经验，他认为不可能因为一种行为惩罚一个人。





司法改革倡议组织（Justice Reform Initiative）也有同感。





该组织在维多利亚州发布了一份报告，推动支持服务成为刑事司法系统的重点。





司法改革倡议的执行董事是明迪·索蒂里（Mindy Sotiri）博士。



报告真正指出的是，监禁是失败的。它无法阻止人们犯罪。它没有起到改造的作用。当然，也起不到维护社会安全的作用。我们在本报告中还指出，有多种循证替代方案，在实际解决与刑事司法系统接触的驱动因素方面真正发挥作用。

报告发现，2021指2022 年维多利亚州成人监狱系统的总成本为 13 亿澳元，另有 2.2 亿澳元用于儿童监禁。





每个儿童每天的花费超过 5000 澳元，一年下来每个儿童的花费超过 180 万澳元。





萨拉·斯蒂利亚诺斯（Sara Stilianos）是曾经被监禁过的维州居民之一，她说她理解人们是如何陷入再次犯罪的恶性循环的。



我觉得，由于被监禁或在刑事司法系统中循环的时间所带来的后果、犯罪记录和其他东西，我发现这是我努力向前迈进和在生活中做其他事情的巨大障碍，比如学习和努力找到自己的工作。我发现要迈出下一步真的很有挑战性，因为耻辱感和犯罪记录使我退缩，成为一个巨大的障碍。

根据澳大利亚统计局的数据，维多利亚州半数以上的监狱服刑人员都曾被监禁过。





罗伯特·蒂克纳（Robert Tickner）是司法改革倡议的主席，曾任霍克政府原住民和托雷斯海峡岛民事务部长。





他说，全国各地的监禁状况正朝着错误的方向发展，尤其是对原住民而言。



全澳大利亚的情况绝对没有朝着正确的方向发展，我的意思是，原住民的监禁水平达到了创纪录的水平，而皇家委员会在 20 世纪 90 年代初就原住民在监禁中死亡事件提出的许多解决方案至今仍未得到落实。中心原则呼吁澳大利亚政府投资解决导致原住民监禁率大幅下降的根本问题。

报告呼吁设立一个 3 亿澳元的 "打破循环基金"（Breaking the Cycle Fund），投资于 "循证（evidence-base） "和 "社区主导 （community-led ）"计划。





报告称，其中至少 40% 的资金应直接用于原住民领导的团体，以解决澳大利亚原住民在司法系统中比例过高的问题。





马里乌斯·史密斯（Marius Smith）是社区服务集团 Vacro 的首席执行官。





“这是一项非常专业的、以证据为基础的工作。证据显示，当人们获得所需的支持并被赋予希望时，他们就会抓住机会，为自己创造一个新的开始——作为父母、朋友和伴侣、工人以及社区重要成员的新开始，这就是本报告勾勒的愿景。”





维多利亚州政府发言人表示，政府正在提供一个能够保证人们安全并帮助囚犯打破再犯罪循环的惩教系统。





该发言人告诉 SBS，政府正在投资一些项目，以帮助那些受政府看管的人有效利用时间，改变他们的生活。





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