澳大利亚各地房租飙升 哪些邮政编码区的租金最难以负担？

要点： 单收入家庭发现租房最难，那些依靠政府养老福利金或求职者津贴的家庭面临的情况则最为糟糕；

昆州偏远地区是租金最难负担的地方，而墨尔本在租金可负担性方面则名列前茅；

随着租金上涨从城市蔓延到偏远地区，在各州，租金可负担性都越来越差。

随着租金上涨从城市蔓延到偏远地区，在各州，租金可负担性都越来越差。





根据全国庇护所（National Shelter）和SGS Economics & Planning的年度租金可负担性数据，在过去的12个月里，除了堪培拉和霍巴特外，所有城市的租房可负担性都大幅下降。





昆州偏远地区的租房者受到的打击最大，当地的租金可负担性降至全国最低的水平。昆州的租房者现在至少要将收入的30%用于房租。





与此同时，新州的租金可负担性降幅最大，目前租金占家庭收入的29%。而且，在全国十个租金最难以承受的邮政编码区中，六个都位于新州。



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该数据还显示了全国不同家庭的租租金负担能力。





领取求职者津贴的单身人士在所有的首府城市都无法负担得起房租，一居室的租金占到他们收入的75%，即使是在最便宜的偏远地区，这一比例也达到53%。





除了霍巴特和阿德莱德以外，在澳大利亚其他的首府城市，单收入的养老福利金领取者至少将收入的50%用于房租。





在除霍巴特和阿德莱德以外的首府城市，单收入的养老福利金领取者也至少需要花费50%的收入用于租房。





根据数据，在首府城市，有孩子的双职工家庭的房租支出占家庭总支出的比例最低。





那么，在每个州租房的财务难度有多大？？如果你希望租到更便宜的房子，应该避开哪个邮政编码区呢?



Watch this image to see how housing affordability in your state capital compares to other major cities and the ACT. Source: SBS

新州

在该州，全澳租金最高的六个邮编区都位于海港城市，所有内城区的租金都被认为是负担不起或极难负担，这一租金可负担性为自2017年以来最低。





这些邮政编码区是Seaforth、Northbridge、Belrose、Frenchs Forest、Warriewood和Avalon/Bilgola。





一般的租房家庭必须住在离城市15至20公里的地方，在那他们才能找到负担得起的房子。





领取求职者津贴的单一收入家庭租不起房子，因为租金达到他们收入的137%。





在新州的一些偏远地区，房租正处于人们无法承受的边缘，在沿海地区以及Bathurst, Maitland and Waggga Wagga等地，人们的租金压力最大。



维州

尽管在过去12个月，墨尔本的租金上涨了16%，但依旧是澳大利亚租金负担性最强的首府城市，





在墨尔本中央商务区周围15公里内的房租被视为可负担的，而Brighton、Hampton和Beaumaris等沿海郊区仍然是租金最难以负担的地区。





在维州的偏远地区，租金可负担性都有所下降，疫情以来，Torquay和Apollo Bay的租金变得极难负担，而Kerang、Nhil和Numurka则是租房的最佳地方。



昆州

在大布里斯班地区，绝大多数郊区的房租可负担性都下降一到两个等级，现在找不到真正负担得起的地区。





包括Woodford、Rosewood、Sandstone Point和Caboolture在内的市郊地区，租金可负担性下降了20%。





就租金占收入的比例而言，昆州偏远地区是租金最难以负担的地方，因为这里的房租和布里斯班的差不多，而工资却更低。





Eumundi被列入租金最难以负担的郊区前十，Tewantin、Cooroy和Noosa Heads的租金都极难负担。



南澳州

从Bellevue Heights到毗邻中央商务区的吉尔曼Gillman的区域的租金不再便宜，大多数租房者不得不在距离中央商务区30公里的地方寻找租金适合的房子。





该州偏远地区的租金在过去一年上涨12.9%，但这些地区的房租中位数仍然是全国最低的。



西澳州

从2020年年中开始，大珀斯地区的租金上涨了52.4%，这是自 2016 年以来该市房租首次出现中度令人难以承受的情况。不过，在中央商务区和Marangaroo以北的一些郊区，租金仍然令人可以负担。





自2016年以来，该城市首次出现了租金令人负担不起的情况。中央商务区和Marangaroo北部的一些郊区的租金仍然在人们可以接受的范围。





虽然大部分偏远地区的租金还是让人能够负担，但不同区域中心和边远地区的租金差异很大。



塔州

自2016年以来，Apple Isle的租金中位数增长了60%。霍巴特的租金现在几乎与墨尔本的持平，尽管租房者的平均家庭收入比墨尔本的低21%。





大霍巴特地区是全国两个租金可负担性有所改善的地区之一。





而在偏远地区，租金可负担性跌至历史新低。最负担得起的地区位于该州西北部，但不包括Bernie和Devonport。





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