“Matildas”当选澳大利亚2023年度词汇

位于澳大利亚国立大学的澳大利亚国家词典中心（Australian National Dictionary Centre）将“Matildas”选择为2023年的年度词汇。



2023年澳大利亚年度词汇揭晓。 Credit: SBS 在7月至8月的女足世界杯比赛中，澳大利亚女足获得第四名，她们的名字“Matildas”以各种形式出现在人们的视野中。





澳大利亚队对战英格兰队的半决赛收视率打破了自2001年以来澳大利亚的纪录，观看人数超过1100万人。





澳大利亚国家词典高级中心主任阿曼达·朗格森（Amanda Laugesen）博士表示，选择“Matildas”作为今年的年度词汇也是对女性运动发展的认可，旨在激励新一代女性参加这项运动。





她说：“从20世纪90年代中期以来，女子足球队才被称为Matildas。但在今年的世界杯之后，这个词再次在澳大利亚人的词库中占据一席之地。”





此前，澳大利亚女足曾被称为“女子Socceroos”。1995年，SBS决定举办一次观众活动，为国家女足队确定新的名称。除了“Soccertoos” 和 “Matildas” 外，候选名单还包括 “Blue Flyers”、“Waratahs” 和“Lorikeets”——分别意为蓝色飞鸟、新州州花红火球帝王花和吸蜜鹦鹉。不过，观众最终选择了“Matildas”。





澳大利亚国家词典中心高级研究员马克·格温（Mark Gwynn）向澳大利亚广播公司表示，“Matildas”不仅代表澳大利亚女足国家队，还蕴含丰富的历史含义。







“‘Matilda’来自（丛林民谣）《Waltzing Matilda》，意思是一个行囊。这也是我们选择这个词的原因之一，”他说，“这个词不仅在今年意义重大，而且在澳大利亚英语中也有着悠久的历史。”





朗格森表示，澳大利亚英语中“Matildas”一词的起源尚不清楚，但它来自于一个女性名字。





“最初的德语名字意思是战斗中的力量，所以，这个名字在今年激励了许多人，尤其对年轻女性和女子团队来说再合适不过了，”她说。





与原住民议会之声公投相关的词汇“noer”、“yesser”和“truth-telling”也入围了年度词汇的最后角逐。





“noer”和“yesser”分别指在公投中打算或投出反对和赞成票的人，而“truth-telling”则指承认并认识到历史上的和正在持续的、影响澳大利亚原住民的虐待和不公正。





“hallucinate”也入围年度澳大利亚词汇的评选。它指在人工智能领域中，生成虚假或不准确的信息，并将其作为事实而呈现。





去年，代指联邦大选中独立候选人的词汇“Teal（青绿色）”成为年度词汇。2021年的“Strollout”则意味着疫苗在全国的缓慢推广速度，2020年的“iso”则指自我隔离。





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