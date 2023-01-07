“中国——熔古铸今”：NGV首次亮相多件藏品 与农历新年遥相呼应

前往 SBS农历新年主页 ，查看更多中文故事，或阅读更多 英文版内容 。





名为“中国——熔古铸今（China–The past is present）”的展览日前正在NGV维多利亚州国立美术馆展出。共有120多件作品参展，涵盖了一系列艺术形式——包括绘画、书法、陶瓷、金属制品、漆器、纺织品、家具、录像、海报、摄影和混合媒体。





展览把中国的传统艺术作品与当代艺术创作相结合，二者遥相呼应、相得益彰，探讨了重要的中国文化、思想和艺术媒介。





展览会一直持续到农历新年后，截止日期为2023年2月20日，每日10:00-17:00开放。





参与此次展览的中国传统作品中也包含了不少和农历新年有关的元素，比如一件用于装饰道观的道教旗帜就包含了不少中国传统的吉祥符号。





来自NGV的美术馆教育老师林芳宁（Sarah Fang-Ning Lin）介绍说，在1月22日新年庆祝活动期间，将有20位中文导览亮相NGV，带领游客一起在馆内寻找中国传统的吉祥符号，为新的一年带来吉祥如意。





届时，游客还可以欣赏艺术作品，享受美食、参与手工活动、观看音乐和舞狮表演等。美术馆还将送出免费的兔年红包封套，供您馈赠亲友。





NGV农历新年庆典的活动时间为1月22日星期日上午10点 至下午3点，在NGV国际馆（NGV International）免费入场。



除了丰富多彩的农历新年活动之外，NGV还为小朋友们准备了为期一周的夏日活动，从1月14日一直持续到22日。





儿童活动将于每天早上10点至下午3点在NGV国际馆（NGV International）和位于墨尔本联邦广场的伊恩波特中心（The Ian Potter Centre: NGV Australia）举行，无需门票即可参加。





欢迎点击音频，收听完整采访。





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



