奥尔夫音乐：中国突然爆红 澳洲却广为普及的启蒙教学法是什么样的？

近段时间，一位幼儿音乐老师在中国社媒抖音上以一首《挖呀挖》的儿歌突然走红，随之而来步入大众视野的是一种音乐启蒙教育体系——奥尔夫音乐。





奥尔夫音乐到底如何让孩子爱上音乐呢？





在墨尔本从事奥尔夫音乐教学工作的Chloe老师，向SBS普通话节目分享了这一在中国陡然爆火，但在澳大利亚却相对更为普及的音乐教学模式的独特之处。





Chloe老师表示，奥尔夫音乐课不仅能给孩子训练音准的听辨、加强节奏感，还能让孩子循序渐进地爱上音乐，甚至“创作自己喜欢的歌曲”。



Chloe老师的奥尔夫音乐课上，孩子们通过与音乐有关的体验与互动获得音乐启蒙。 Source: Supplied

奥尔夫音乐课vs普通音乐课

Chloe介绍说，奥尔夫教学法是德国作曲家、音乐教育家卡尔·奥尔夫（Carl Orff）提出的一种教学理念，通过从小培养孩子的基本音乐素养例如节奏感，让孩子逐渐体会到音乐的乐趣。





她表示，与传统音乐课相比，运用奥尔夫教学法的音乐课更注重过程而非结果。





她说：“传统的音乐课都是以老师为主，比如说我们学唱歌，就是老师教一句，然后学生去模仿唱一句，它注重的是结果，而不是中间的过程。”





“奥尔夫课堂主要是通过一些实际操作，通过各种各样的音乐体验来学习，主张先以基本的活动形式来让学生进行音乐的一个想象和创作。”



工作中的Chloe老师。 Source: Supplied Chloe在中国同样从事过乐器教学和奥尔夫音乐教学工作，在来到澳大利亚后，她认为音乐启蒙教育中奥尔夫教学法相较中国来说，普及程度要高很多。





“无论是刚入学的还是正在上学的小朋友，他们在学校（和幼儿园）接触的音乐课都是运用奥尔夫教学法体系去学习音乐的。”



她介绍道，一节典型的奥尔夫音乐课上，教室内通常是没有桌椅的，方便教师和学生进行互动。





课上会运用各种各样的教材教具，包括简单的打击乐（铃鼓、三角铁等）、绘本等，地上会铺有地毯，小朋友们席地而坐，跟随老师由绘本的故事指引，与各种各样的乐器互动，认识节奏、律动、音高音准，进入多姿多彩的音乐世界。



不同年龄的孩子会获得针对性的训练

据Chloe老师介绍，奥尔夫音乐课适用于三岁半到八岁左右小朋友的音乐启蒙，课程由浅入深分为三个阶段，初级、中级、高级各24个课程。



孩子们在上奥尔夫音乐课。 Source: Supplied “总共72个课程，大概学习一年左右的时间。初级阶段因为这个年龄段小朋友刚接触音乐，主要给他们做一个音感、律动方面的训练，在这个过程当中让他去学习一些五线谱（知识），然后节奏、音准音高（训练）、看谱，这方面会比较多。”





“中级阶段的话会让他们做一些比如歌曲的移调；然后高阶段的话，让他们做一些创作。就是一个循序渐进的过程。”





在三个阶段完成后，小朋友基本上能形成基本的音乐素养，哪怕是节奏感不强或是音感不佳、“五音不全”等问题也能获得明显的改善，感兴趣或是有相关计划的家长就可以开始进一步让孩子进行乐器的学习了。



Chloe说：“我们针对每个孩子某些方面有欠缺，然后做一个比较好的加强。那在这一系列的课程学完之后，孩子第一个就会去创作自己喜欢的歌曲，第二会看到一个歌谱会自己去唱，然后第三，比如说我任意一个乐器去弹一些音，孩子可以听辨音高音准。相当于我们现在说的‘视唱练耳’（训练）。”





“一系列都系统地学完之后，后面在选择钢琴、小提琴或者其他乐器（学习）的时候，帮助都特别大。比如说选择的是小提琴，它主要是一个可能对音准方面（能力）要求比较高的乐器，因为前期已经做了一些听音的练习，孩子在学习的时候就会相对轻松一点。”





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