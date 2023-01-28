青年指挥家洪毅全：推广华人作曲家作品是“我的使命”

2007年， Darrell在著名的第50届贝桑松国际指挥比赛中包揽了三项最高奖项：大奖、观众奖和管弦乐队奖，一举成名。如今，这位年轻的指挥家将在2月4日携手MSO，引领观众从四川出发，领略世界经典曲目。



新加坡华裔青年指挥家洪毅全（Darrell Ang）。 Source: Supplied / MSO Darrell向SBS普通话节目介绍了音乐会亮点，并分享了自己对西方古典音乐在华发展的看法，以及有关四川火锅和过年习俗的趣事。



通过四川打开世界的大门

Darrell表示，本届音乐会最有代表性的作品当属中国作曲家叶小纲创作的《四川印象》。





“他（叶小纲）访问了四川，并记录了该地区的民间音乐，还体验了不同地区的美景。四川是一个美丽的地方，有这么多不同的风景。而他把所有这些印象变成了音乐，”他介绍说。



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除此之外，Darrell也对将在本次音乐会献唱的中国著名女高音、来自成都的张玫瑰的歌喉赞不绝口。他表示，音乐会带来的唱段为经典曲目，“音乐令人难以置信，而她的演唱也令人难以置信”。





“不可能想象人的声音可以做到如此，但她可以。她能做到。”





除此之外，音乐会还将带来其他中国音乐家创作的作品，以及澳大利亚作曲家的当代作品、柴可夫斯基的经典曲目等。





Darrell说，自己与MSO及乐团主席李大伟（David Li）就音乐会曲目进行了长时间讨论，希望不仅能够带来展现四川之美的代表性作品，也能让音乐“有一个全球化的视角”，正如音乐会所属项目名称“东方遇见西方”所言。





“我们想让观众真正认识到音乐没有边界、没有国家、没有障碍。无论你是何人、身在何处，都无所谓。我们需要确保支柱是东方，通过四川打开通往所有其它地方的大门。”



中国作曲家“在音乐中书写身份”

MSO将Darrell称为“活跃在全球舞台上的当代亚洲作曲家最重要的诠释者之一”，而他录制的首张唱片便是中国作曲家周龙与陈怡的作品。对于中国的古典音乐作曲家，他认为其作品非常具有辨识性，“你马上就知道这些音乐是来自中国人的”。



“现在活跃的中国作曲家总是试图找到一种方法，把他们的中国民间音乐和欧洲音乐结合起来。我认为这真的创造了一些非常特别的东西，因为你立即知道这个音乐有历史价值、文化价值。”





“因为这不仅仅是某人把音符写在纸上。这是某人把对祖国的爱，对文化的爱，对历史的爱，对他们语言、母语的爱，对他们血统的爱，对每一个音符的爱，写在了纸上。”



这有非常个人的意义。这不仅仅是关于创作一条旋律、一个节奏。它是关于在音乐中书写他们的身份。在这一点上，我认为中国的作曲家比世界上任何其他作曲家做得更多。

在他看来，把中国不同形式的民间音乐介绍给更广大的公众非常重要，在人们理解中国人、中国菜、中国历史之前，最需要了解的是中国人的身份认同感。





作为一个拥有华裔背景的指挥家，他将推广中国作曲家的音乐当作自己的一份责任。



“作为一个在中国工作的指挥家，把这些音乐真正带给更多的听众是我的使命。我很高兴能与墨尔本的观众分享这些音乐。”



“中国是当今最大的古典音乐市场”

作为其艺术总监，Darrell今年步入了与四川交响乐团合作的第六个年头。对于西方古典音乐在中国的发展，他表示十分惊叹。



洪毅全与四川交响乐团。 Source: Supplied / Weibo of Darrell Ang 他指出，世界各地的老牌交响乐队都有较长的历史，一些欧洲乐团已有数百年历史。但中国交响乐团仍是一个“甚至不足50年历史的新事物”。





“但是……现在中国有不少于88个交响乐团。这种交响乐团文化的发展速度是非常快的。而且有这样一种巨大的‘饥饿感’——对于交响乐、对于交响乐团。”





“目睹交响乐团、古典音乐家、古典音乐的如此巨大的扩散，古典音乐产业如此的发展，真是不可思议。我认为世界上没有其它地方有这样的现象。”





他感慨道，中国在不断开设新的乐团、数量不断增长，“而且有如此巨大的需求，我想说这真是令人头晕目眩”。



洪毅全与四川交响乐团。 Source: Supplied / Sichuan Symphony Orchestra 在Darrell看来，中国音乐会观众的“饥饿感”有一个很大的特点，即观众的接受度特别高。





“我想说中国的观众是世界上最没有批判性的观众。你可以演奏任何东西，他们都会喜欢。当然，你必须把它演奏好。”





“他们的思想非常开放。他们来到一场音乐会，不会期望一直听贝多芬或者柴可夫斯基的作品。他们想去发现、去学习，去感受你认为好的、值得听的，你把这些演奏给他们，他们也非常喜爱。”





“我得说，中国观众是全世界我最喜欢的观众群体。”



快问快答：关于四川火锅、过年习俗与墨尔本

SBS：您在四川喜欢吃火锅吗？

Darrell：当然！因为我工作、居住在四川，当我去欧洲、美国，纽约、旧金山工作的时候，说起中餐，我就会想到川菜。谢天谢地我挺能吃辣的，也爱吃辣。



Darrell表示，自己在美国吃火锅得点“非常辣”。

SBS：那您吃火锅点微辣、中辣还是重辣？

Darrell：这真的取决于在哪儿吃。在四川，他们不会问你要微辣中辣，或者非常辣。在他们看来，辣就是辣，你能吃辣，他们就给你做他们觉得最好吃的辣。当我在其它国家时，比如去年我在旧金山呆了三个多月，我会每周去吃一次火锅，在那边他们就会问我要什么辣度，我会说我要“非常辣”，因为他们的辣度已经适应美国当地口味了，如果不要非常辣的话，你基本上吃不到什么辣味。



SBS：您在新加坡过年有什么风俗吗？

Darrell：我们家是来自广东一带的移民，会有发红包、放鞭炮、“捞生”、送“年桔”的习俗，图个好意头。当然，现在已经不让放鞭炮了。但当我在四川的时候，我的一些当地朋友们就不发红包的。只能说中国太大了，每个地方习俗都不同。



SBS：来过墨尔本吗？对墨尔本有什么印象？

Darrell：我爱墨尔本，它是如此之美的一个国际大都市。这里充满各种各样的人和各种各样的传统、文化和食物。世界上最好的饮食文化之一确实是在墨尔本。我也是一个咖啡爱好者，世界上最好的咖啡也是在墨尔本。



SBS：对下周的墨尔本之行有何期待呢？

Darrell：天啊，我的行程太满了，不过听你说墨尔本有不错的火锅，我会抓紧体验一下墨尔本火锅。然后当然是咖啡。我记得2018年我去了一些非常好的brunch餐厅，我会尝试再去一些好的餐厅喝好喝的咖啡。我还喜欢喝红酒，澳大利亚有很好的红酒，所以在墨尔本的话我得抓住机会去品品酒。





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