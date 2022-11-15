【健身课堂】舞者如烟用舞蹈向澳洲人介绍中国传统文化

如烟在悉尼一所舞蹈学校学习现代舞。她说在校期间老师很鼓励每个人进行有创意的编舞，于是她把新疆舞和蒙古舞的一些技巧融入了舞蹈编排当中，还真的让她那些擅长芭蕾舞的同学好好地学习了一下呢。





毕业以后，如烟成立了自己的舞蹈工作室，并且带领她训练的专业舞团，到处参加演出。





在她的编舞中，她总是努力地寻找新颖的表现形式，让“老外”观众也能在舞蹈中体会到中国传统文化的美好和底蕴。





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