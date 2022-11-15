【健身课堂】舞者如烟用舞蹈向澳洲人介绍中国传统文化

SBS 普通话电台其他收听方式 【健身课堂】舞者如烟用舞蹈向澳洲人介绍中国传统文化Play09:58SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (9.12MB)Published 15 November 2022 at 11:48amBy Lucy ChenSource: SBS 如烟在悉尼一所舞蹈学校学习现代舞。 她在校期间把新疆舞和蒙古舞的一些技巧融入了舞蹈编排当中，让那些只擅长芭蕾舞的当地同学大开眼界。Published 15 November 2022 at 11:48amBy Lucy ChenSource: SBS如烟在悉尼一所舞蹈学校学习现代舞。她说在校期间老师很鼓励每个人进行有创意的编舞，于是她把新疆舞和蒙古舞的一些技巧融入了舞蹈编排当中，还真的让她那些擅长芭蕾舞的同学好好地学习了一下呢。毕业以后，如烟成立了自己的舞蹈工作室，并且带领她训练的专业舞团，到处参加演出。在她的编舞中，她总是努力地寻找新颖的表现形式，让“老外”观众也能在舞蹈中体会到中国传统文化的美好和底蕴。AdvertisementSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE健身课堂：当兼职健身教练的华人留学生戚董懿健身课堂：怀孕期间怎样安全地运动？健身课堂：新州雪场喜迎豪雪 滑雪爱好者跃跃欲试分享Latest podcast episodes前乌克兰医生来到澳洲后在社区中很“抢手”：华人社工谈难民安置服务心得【现场说法】宠物狗袭击他人 宠物主人会面临什么处罚？看牙贵？牙齿日常保养很重要【安居澳洲】参加社区运动可以让新移民受益良多