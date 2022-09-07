中共二十大：中国会成为世界上最强大的国家吗？

中国曾因对其软实力的运用而闻名，现在，它正肩负成为世界上最强大国家的使命。





在习近平主席的领导下，中国正在采取越来越强硬的立场，以实现这一历程。





习近平有望获得他的第三个任期，这将使得他的领导人职位任期超过10年。





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洛伊研究所的Jennifer Hsu博士说，中国在世界舞台上的更强大存在可能是二十大的重点。





将有更多的延续性而不是变化。我认为这可能是更加宏观的局面。我认为，在外交政策方面，在习近平的带领下，中国在不同区域的存在感会更强，成为更加自信和积极的国际参与者。无论是在‘一带一路’区域，还是在亚太地区，我认为我们所预期的是一个更强大的中国的延续，一个更自信的中国将在世界舞台上展示自己。 Jennifer Hsu博士，洛伊研究所





二十大的一个主题是习近平对2049年的规划。这是自1949年中华人民共和国成立以来，其百年计划的一部分。





但是，习近平面临着大量的国内和外交政策阻碍，这些障碍已经在中国国内外引发了政治紧张。





其中之一是中国强硬的新冠清零政策。





“你知道4月份上海封锁时的‘四月之声’发生了什么。你知道，由一个匿名的中国医学学者（观点）放在一起的（视频）片段。目前成都正处于封锁状态，我认为你能感觉到那些难以压抑的情绪，至少在社交媒体上，比如说在微信上。在上海的封锁中，（人们）肯定（已经是这样）了，人们心烦意乱，感觉被抛弃，影响了他们的生活。而且这是中国最富裕的城市之一。”





全球健康（Global Health）高级研究员黄延中说，气候变化和环境问题可能成为大会的讨论内容。他是《有毒的政治（Toxic Politics）》的作者——这是一本讨论中国环境健康危机的书。





另外，中国人口的下滑也可能被提上会议议程。此前的独生子女政策是该趋势的部分原因。





黄延中说：“还有其他问题，比如人口危机。我们在谈论什么？你知道，现在中国的总生育率极低。已经有数据表明，中国的人口在今年年初就开始收缩了。所以我认为，习近平很可能要转换生育政策，他可能宣布，一般而言，会有一个生育政策，或者类似的鼓励夫妇生育更多孩子的办法。”





然后，还有另一个“房间里的大象”，一件明显但被集体回避的事——台湾问题。





“你知道，我认为很可能是由于这些强调中国对国家统一的愿望和决心，并谴责外国的政策试图干涉中国内政。”





由于习近平的任期可能会超过10年，一些人将他与前领导人毛泽东相提并论。





黄延中说：“在某种程度上，对他们来说，中国人在毛泽东的领导下站起来了，但是在习近平的领导下，中国才变得真正强大。”





澳大利亚中国关系研究所（Australia-China Relations Institute）所长，詹姆斯·劳伦森（James Laurenceson）教授说，尽管中国和澳大利亚之间的关系紧张，但两国的经济关系仍蓬勃发展。





“是的，澳中关系正处于一个迷人的位置。因为一方面，当然，存在许多问题。我们知道仍有十几种澳大利亚的出口产品在进入中国市场时受到干扰或完全被切断。因此，那里存在着真正的问题。同样的，澳大利亚也加强了对中国投资的审批。然而，与此同时，例如，在去年，也就是北京开始打击澳大利亚出口的两年后，澳大利亚对中国的出口总值实际上创下了历史新高。昨天，我们有消息说，澳大利亚对中国的农业出口在过去一年中增长了26%。现在，这正是受到许多中国经济胁迫的部门。”





中共二十大将于10月16日召开。





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