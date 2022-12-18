国际足联主席：卡塔尔世界杯是“有史以来最佳”

在卡塔尔举行世界杯，曾经被很多人认为不可能。





卡塔尔是一个很小的国家，夏天过于炎热，不适合踢足球。





有关方面曾质疑卡塔尔在世界杯申办过程中涉嫌腐败，并呼吁取消卡塔尔的世界杯举办权。





但是现在，卡塔尔世界杯接近尾声，国际足联主席因凡蒂诺（Gianni Infantino）表示并不后悔此前的决定。





“国际足联理事会一致赞扬本届世界杯，本届世界杯展现出独特的凝聚力，感谢所有参与其中的人——当然要感谢卡塔尔，感谢所有为我们工作的志愿者，感谢所有为我们做出贡献的人让本届世界杯成为有史以来最佳的世界杯”。



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因凡蒂诺在本届世界杯第一次赛前新闻发布会上的发言受到多方指责：





“今天我和同性恋共情、和残障人士共情、和所有的移民工人共情”。





他的第二次，也是本届世界杯的最后一次发言，不那么令人难忘，但他的言辞依旧尖锐。





他为国际足联禁止俱乐部队长佩戴彩虹臂章的决定辩护：





“这不是禁止或不禁止的问题，而是尊重规则的问题。我们有规定，在赛场上，你要做的是踢足球。而这就是我们所做的”。





“每个人都可以自由地表达他的观点、他的意见、他的信仰和他相信的方式，只要是以一种尊重的方式进行”。





“当在球场，在比赛场地的时候，你需要尊重足球。你需要尊重比赛场地，而这些规定正是为了这个原因而存在的。这不是什么新鲜事”。



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至于为什么他和国际足联希望政治信息远离足球，因凡蒂诺坚持认为这一切都是出于对球迷的考量。





“我们必须为所有这些人提供生活中的片刻时间，使他们能够忘记他们的问题并享受足球”。





“毕竟在比赛之间、比赛期间、比赛之外和比赛场上，每个人都可以按照自己的方式表达自己的观点和意见。但让我们把快乐的时刻给那些想享受比赛的人”。





因凡蒂诺还为国际足联在人权方面做出的决定予以辩护。





卡塔尔因其对待移民工人的方式而受到人权组织的强烈谴责。





人权组织指称，上千劳工在建造卡塔尔体育场馆过程中死亡，就在本月，又有两名劳工在世界杯场馆遇难。





但因凡蒂诺说，国际足联正在推动卡塔尔的劳工改革。





“每一次生命的丧失都是一场悲剧。为了改变立法，保护劳工的健康，保护劳工的处境，我们可以做的一切，我们都做到了。无论我们还能为未来做什么，我们都在做”。



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然而，许多移民工人仍在等待获得他们被拖欠的工资。





其他人正在寻求获得卡塔尔设立的赔偿基金。





拉梅什瓦尔（Rameshwar Nepal）是位于加德满都的劳工权利组织Equidem的成员。





“这些劳工不仅是少数。但这些劳工的数量实在太多。是成千上万，甚至几十万。因此，我们对国际足联主席的要求是，偿还他们所欠的钱”。





世界杯也为卡塔尔的发展起到了超强的推动作用。





据估计，世界杯基础设施的支出约为2000亿美元。





卡塔尔曾希望在为期一个月的比赛期间有120万游客。





但据路透社报道，在前两周繁忙的小组赛阶段，只有76.5万人次到场——远远低于预期。





然而，卡塔尔的全球知名度有所提高，卡塔尔可能会在未来申办更多大型赛事，包括奥运会。





卡塔尔旅游当局希望到2030年将国际游客人数增加到每年600万人次。





这是当前数字的三倍。



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旅游当局也希望旅客能停留更长的时间——目前，许多旅客只把多哈视作前往其他地方的一个航班中转站。





在多哈的集市Souk，SBS新闻询问足球迷们是否有兴趣再来一次卡塔尔：





“当然。我还没有机会去海滩。我还错过了很多其他的体验，因为我要去看所有这些足球比赛。有合适时机的话我会去四处探索。但卡塔尔是一个比较小的国家，所以不会待一个月，而是可能待一个星期或一天”。





“我会的。如果价格能便宜一点的话”。





“费用是很大的障碍”。





“是的，非常昂贵”。





在中东地区举行的第一届世界杯为足球爱好者们提供了独特的体验。





而比赛本身也非同寻常，有精彩的比赛，也有令人震惊的冷门结果。





“在任何情况下，这都是一个令人震惊的结果。阿根廷被击败，而沙特在这里也为亚洲足球打出了风格”。





事实证明，在一个地区举办所有球队的比赛是成功的，并且减少了旅行时间，为未来提供了一个潜在的模式。





但本届世界杯举办得很好这一事实不太可能改变那些球员、经理和人权活动家的想法，他们认为世界杯一开始就不应该在卡塔尔举行。





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