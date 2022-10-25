英国首位印度背景首相里希·苏纳克是谁？

英国又任命了一名新首相，成为七周内的第三任领导人。





此前，前财政大臣里希·苏纳克（Rishi Sunak）在党内竞争中输给利兹·特拉斯（Liz Truss）。





在取代丑闻缠身的前首相鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson），成为保守党领袖和首相的竞争中，苏纳克曾经不敌特拉斯。





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但经过44天的动荡任期后，特拉斯因其灾难性的经济计划和保守党的分裂而辞职。





在确定就任后，42岁的苏纳克在首次公开发言中提到对国家经济挑战的警告。





“这是我一生中最大的荣幸，能为我所爱的党派服务并回馈国家。我欠英国的太多了，英国是一个伟大的国家。但毫无疑问，我们面临着深刻的经济挑战。我们现在需要稳定和团结，我将把我们的党和我们国家的团结作为我最优先的任务。”





周末，约翰逊从加勒比海的度假中返回，为首相一职参加第二次竞选。但随后，他当选的可能性被排除，他承认无法团结各个政党。





英国下议院领袖彭妮·莫当尔特 （Penny Mordaunt）是苏纳克的竞争者，但随后退出竞选，使得苏纳克成为该职位的唯一竞争者。





伦敦国王学院“英国参与改变中的欧洲”倡议（UK in a Changing Europe）研究助理艾伦·瓦格（Alan Wager）证实，苏纳克的首要任务是稳定英国的国内市场。





“他是作为一个并不特别受欢迎的首相上任的，但在经济问题方面有一定的声誉。问题是，他被认为是一个没有广泛站在人民一边的人。他被认为是一个与广大人民脱节的人。这就是他所面临的政治挑战，他必须拿出一些东西来团结保守党，并让人们认为他是一个与人们所关心的话题相关的人。”





苏纳克拥有许多个“第一”：他是第一个有印度背景的英国首相、第一位印度教徒、也可能是居住在唐宁街最富有的人——他的财富约为15亿澳元。





这位新当选的领导人在英格兰南海岸附近长大，在那里，拥有南亚血统的人相对较少。





对于前财政大臣的政治遗产，印度社区的心情是复杂的。





一些公众正在庆祝新的领导层。





“我认为在某种程度上，这是一件令人兴奋的事。一个人不一定非得是某种肤色或者某个阶层才能成为一个国家的首相。我认为我们已经超越了这些界限。这是一件好事。毕竟是保守党，所以，我希望他们的政策对所有人有利，而不仅仅是对富人有利。”





而其他人称只是希望有更好的领导，无关种族。





波纳姆·基卡（Poonam Keekha）是一名化学讲师。





他说：“非白人或白人没有任何区别，因为他出生在英国，他在这里出生、长大，所以我不认为有任何区别。当我们谈论英国时，我认为这是唯一一个从来没有对任何人进行种族歧视的国家。所以我不这么认为。我们应该选择值得的候选人，而不是寻找白人或非白人。”





总部设在英国的智库British Future负责人桑德·卡特瓦拉（Sunder Katwala）说，这是英国政治中的一个重要时刻。



“是的，这是英国政治和公共生活中的历史性时刻。虽然大多数人会说，我们不应该过多关注首相的种族或信仰，因为我们希望每个人都有公平的机会。但现在在2022年有可能做到这一点，这在英国政治中是一个开始。即使十年前也不会如此。所以我认为，这是我们公共生活的变化，是我们政治的变化，可能也反映了英国职业生活更广泛的变化。”





卡特瓦拉还说，苏纳克的任命标志着人们观念的转变。





“我们的社会有一个有毒的边缘，有3%的人认为亚洲人不是英国人。这一比例在10年或20年前要大得多。有些人将有点混乱——首相是印度教徒意味着什么？我们已经有看一个成熟的教会，我们如何处理这个问题？我想我们会非常实际、非常务实地处理它。你知道的，查尔斯国王想成为英国教会的领袖，他想成为所有宗教信仰的国王。他的首相可能是印度教徒，可能是犹太人，可能是基督徒，可能是不可知论者，可能是无神论者。宗教在我们的政治中并不十分重要，因此，与美国相比，我认为这在英国是一件小得多的事情。我认为，如果有一位总理（或总统）的信仰不是基督教，在一个我认为信仰更为突出的社会中，这将是一件大得多的事情，尽管它不是政治的正式组成部分。”





在接任首相之前，苏纳克将于当地时间周二上午与国王查尔斯三世会面。





这位新领导人将在特拉斯主持完最后一次内阁会议后会见君主。之后，特拉斯将在唐宁街外发表讲话。





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