【疫苗快报】ATAGI批准辉瑞疫苗用于5至11岁高风险儿童的加强针

要点 ATAGI批准辉瑞疫苗用于5至11岁高风险儿童的加强针

大流行后首艘到访西澳大型邮轮暴发新冠疫情

专家表示目前将新冠当作流感来对待为时尚早

ATAGI批准辉瑞疫苗用于5至11岁高风险儿童的加强针

澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）10月24日发布声明， 建议为5至11岁高风险儿童接种辉瑞（Pfizer）新冠儿科疫苗作为加强针。





声明表示，以下5至11岁年龄组儿童在完成疫苗的两针初步接种后三个月，可以接种辉瑞儿科（10mcg）加强针：



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免疫功能严重受损者；

有重大或复杂健康需求的残障人士；

患有复杂和/或多种疾病，会增加新冠重症风险的人。

该小组称，目前莫德纳疫苗以及二价新冠疫苗均未获准在该年龄组中用作加强针。





另外，该小组还表示，目前不建议所有5至11岁的儿童接种新冠加强针。





声明说：“没有足够的证据表明，两剂初步接种后额外的加强剂量能为该年龄组健康儿童提供针对严重疾病的额外保护。咨询小组继续建议所有5至11岁的儿童完成两剂的初步接种，相隔八周。对于严重免疫功能低下儿童，建议在第二剂后两个月内接种第三剂疫苗以完成初步接种。”



大流行后首艘到访西澳大型邮轮暴发新冠疫情

西澳卫生当局表示，两年多来第一艘访问西澳州的大型邮轮上发现有乘客和工作人员的新冠检测呈阳性。





可搭载近2000名乘客的珊瑚公主号本周一晚从布鲁姆（Broome）出发，原本预计将于周四抵达杰拉尔顿（Geraldton）。





在2020年疫情限制措施禁止邮轮进入该州水域之后，这是第一艘在西澳州海岸停靠的大型游轮。





西澳卫生部一名发言人在一份声明中确认，船上有乘客和船员的新冠检测呈阳性。





发言人在声明中说：“根据协议，在西澳水域，邮轮运营商应在抵达西澳港口前12至24小时向西澳卫生部门报告新冠病例。”





“西澳卫生部已被告知乘客和船员的新冠检测呈阳性……根据协议，船上的新冠患者应隔离五天。”





西澳卫生部尚未确认该邮轮上的具体病例人数。





新闻集团报道称，船上有多达100例确诊的新冠病例。





运营这艘邮轮的公主邮轮公司一位发言人表示，疫情正在得到“有效”控制，邮轮将继续其行程。



专家表示目前将新冠当作流感来对待为时尚早

澳大利亚对新冠疫情的紧急响应于10月14日结束，这意味着阳性病例不再需要隔离。





但是全国内阁的这一决定引发了一场辩论，即如今是否能像对待年度流感或季节性流感一样对待新冠。





澳大利亚医学协会主席史蒂夫·罗布森（Steve Robson）教授认为，澳大利亚距离到达这一阶段还有很长的路要走。





他首先表示，新冠和流感有类似的症状，但这两种病毒彼此之间有明显不同：“新冠病毒往往更具传染性，并且会更快地变异。”





“我们从一系列疫苗接种或新冠感染病愈中获得的免疫力很快就会消失，这使人们容易反复受到感染。”





他随后指出，新冠是一种多系统感染，会导致长期的脑部炎症；且新冠感染还会导致长期新冠（Long COVID），而流感感染则不存在这种情况。





另外，在医院治疗新冠患者还需要耗费大量人力物力。





罗布森教授说：“医护人员需要穿戴特殊的防护设备，并且需要特殊的资源来阻止新冠病毒在医院传播。”





“这通常会影响医院工作人员，所以可以用来治疗病人的医护人员更少。而如今有大量人在等待择期手术。”





多尔蒂研究所的流感专家伊安·巴尔（Ian Barr）教授说，过渡到像对待流感一样对待新冠是一个自然的过程。





“预计新冠疫情将以更具季节性（冬季）的模式暴发，尽管新冠病例可能会在季节外出现，”他说。





“仍有待确定的是新冠与流感感染的长期影响。不同的新冠病毒变种出现时可能存在差异。例如，Delta感染可能比Omicron感染具有更严重的长期影响。”





罗布森教授表示，澳大利亚最终将达到这样的阶段：新冠对社区、卫生系统和经济的影响与季节性流感并无不同，但不是现在。





“我们知道未来会有更多的新冠疫情，而且很难预测它们会有多严重，” 罗布森教授说。





他说：“季节性流感每年情况也都不同，某些年份会更为严重一些。但如果同时出现糟糕的流感季和糟糕的新冠季，那就真的是灾难性的了。”





“新冠感染目前对劳动力有潜在的巨大影响，所以它还不像普通的流感那样。我们希望这种情况会改变，但我们还没有到那一步。”





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