毛伊岛大火已找到96具遗体：“我的社区和朋友已经荡然无存”

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The destroyed Waiola Church is shown following wildfire, Friday, Aug. 11, 2023, in Lahaina, Hawaii. Currently, the Maui wildfires are the nation's fifth-deadliest on record, according to research by the National Fire Protection Association, a nonprofit that publishes fire codes and standards used in the U.S. and around the world. (AP Photo/Rick Bowmer) Source: AP / Rick Bowmer/AP

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拉海纳地区野火造成的死亡人数持续上升，目前，已有96具尸体已被找到，仍有数百人失踪。 美国联邦紧急事务管理局奥普拉·温弗瑞正在努力提供援助。（点击上方收听音频）

夏威夷毛伊岛拉海纳海滨小镇被野火夷为平地，死亡人数继续上升。

当局目前已确认找到了96具遗体。

夏威夷州州长乔希·格林（Josh Green）表示，这一数字很可能还会上升。

媒体大亨、亿万富翁奥普拉·温弗瑞（Oprah Winfrey）周一出现在毛伊岛的一个紧急避难所里，但她并不是作为被疏散人员，而是作为一名慈善人士。

自灾难发生以来，她每天都会外出购买物品，并亲自送到那些住在紧急避难所的人们手中。

温弗瑞女士在毛伊岛拥有一座占地面积广阔的庄园，该庄园位于库拉（Kula），距离拉海纳（Lahaina）35 公里，她于去年 3 月以超过1,000 万澳元的价格买下。

此外，据《毛伊岛新闻》（The Maui News）报道，她还拥有 1000 英亩的牧场土地，其中包括她于 2004 年在库拉购买的占地 17 英亩、拥有 11 个房间的住宿加早餐旅馆。

她还在哈纳（Hana）拥有 200 多英亩的沿海土地，距离拉海纳有 35 分钟的车程。

据目击者称，一些持枪的当地人试图进入被烧毁的建筑物寻找贵重物品，这造成了一些混乱，扰乱了清理工作。

当地人在社交媒体上表示，在拉海纳被大火吞噬前几分钟，被烧断的电线引燃了树木。

他们指责电力公司在飓风来临时没有及时切断电力供应。

目前，毛伊岛的灭火工作仍在继续，但天气预报显示，该城镇将再次遭受强风袭击，给灭火工作带来考验。

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毛伊岛大火已找到96具遗体：“我的社区和朋友已经荡然无存”

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15/08/202308:31

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