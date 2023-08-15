夏威夷毛伊岛拉海纳海滨小镇被野火夷为平地，死亡人数继续上升。





当局目前已确认找到了96具遗体。





夏威夷州州长乔希·格林（Josh Green）表示，这一数字很可能还会上升。





媒体大亨、亿万富翁奥普拉·温弗瑞（Oprah Winfrey）周一出现在毛伊岛的一个紧急避难所里，但她并不是作为被疏散人员，而是作为一名慈善人士。





自灾难发生以来，她每天都会外出购买物品，并亲自送到那些住在紧急避难所的人们手中。





温弗瑞女士在毛伊岛拥有一座占地面积广阔的庄园，该庄园位于库拉（Kula），距离拉海纳（Lahaina）35 公里，她于去年 3 月以超过1,000 万澳元的价格买下。





此外，据《毛伊岛新闻》（The Maui News）报道，她还拥有 1000 英亩的牧场土地，其中包括她于 2004 年在库拉购买的占地 17 英亩、拥有 11 个房间的住宿加早餐旅馆。





她还在哈纳（Hana）拥有 200 多英亩的沿海土地，距离拉海纳有 35 分钟的车程。





据目击者称，一些持枪的当地人试图进入被烧毁的建筑物寻找贵重物品，这造成了一些混乱，扰乱了清理工作。





当地人在社交媒体上表示，在拉海纳被大火吞噬前几分钟，被烧断的电线引燃了树木。





他们指责电力公司在飓风来临时没有及时切断电力供应。





目前，毛伊岛的灭火工作仍在继续，但天气预报显示，该城镇将再次遭受强风袭击，给灭火工作带来考验。





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LISTEN TO 毛伊岛大火已找到96具遗体：“我的社区和朋友已经荡然无存” SBS Chinese 15/08/2023 08:31 Play





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