夏威夷冥想Ho'oponopono：一趟心灵疗愈之旅

夏威夷语 Ho‘oponopono 可理解为是“修补错误”的意思。





这种古老的夏威夷习俗涉及一个和解和宽恕的过程，促使您与祖先、地球和您自己的关系变得融洽，和谐。





在这个正念练习中，您将了解 Ho’oponopono 的支柱，包括夏威夷语“aloha”的真正含义。





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这个词不仅仅是一个问候，也是“生命的气息”的意思。它提倡没有偏见， 没有歧视的“无条件爱”。



Ho'oponopono teacher, Kumu Pa'a Kawika Foster. Credit: Kumu Pa'a Kawika Foster 本期冥想是由卡维卡福斯特（Kumu Pa'a Kawika Foster）老师编写的。





为了成为一名专业的kumu（老师），Kawika 在夏威夷摩洛凯岛跟随老师生活和学习了很多年。现在，他在澳大利亚的家中保存并分享了他祖先的教义。





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