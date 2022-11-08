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夏威夷冥想Ho'oponopono：一趟心灵疗愈之旅

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Brits have taken part in a meditation session at the top of London's iconic Gherkin building.

Brits have taken part in a meditation session at the top of London's iconic Gherkin building. Source: SBS / SBS News

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Published 8 November 2022 at 5:47pm, updated 9 minutes ago at 5:51pm
By Dory Wang
Presented by Dory Wang
Source: SBS

荷欧波诺波诺（Ho‘oponopono）是一种源于夏威夷的古老的冥想练习，目的是与内心达成和解与宽恕。这种冥想将助您扫除引发误会的障碍，用爱和原谅修复我们和家人的关系。

Published 8 November 2022 at 5:47pm, updated 9 minutes ago at 5:51pm
By Dory Wang
Presented by Dory Wang
Source: SBS
夏威夷语 Ho‘oponopono 可理解为是“修补错误”的意思。

这种古老的夏威夷习俗涉及一个和解和宽恕的过程，促使您与祖先、地球和您自己的关系变得融洽，和谐。

在这个正念练习中，您将了解 Ho’oponopono 的支柱，包括夏威夷语“aloha”的真正含义。

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这个词不仅仅是一个问候，也是“生命的气息”的意思。它提倡没有偏见， 没有歧视的“无条件爱”。
Hawaiian Ho'oponopono teacher, Kumu Pa'a Kawika Foster
Ho'oponopono teacher, Kumu Pa'a Kawika Foster. Credit: Kumu Pa'a Kawika Foster
本期冥想是由卡维卡福斯特（Kumu Pa'a Kawika Foster）老师编写的。

为了成为一名专业的kumu（老师），Kawika 在夏威夷摩洛凯岛跟随老师生活和学习了很多年。现在，他在澳大利亚的家中保存并分享了他祖先的教义。

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