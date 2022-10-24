瓦亚帕乌尔克冥想：用原住民的智慧感受与地球的连接

澳大利亚的原住民文化是地球上现存最古老的文化之一。





原住民和原住民文化也是澳洲人文和历史构架中一个不可分割的组成部分。





Wayapa Wuurrk teaches connection to country Source: Getty / Getty Images/Feliz Cesare



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在原住民的古老文化中，有着很多关于修身养性和感恩自然的传说和习俗。





瓦亚帕乌尔克就是基于古老原住民文化的一种冥想练习。





这种冥想将带领我们与地球建立更深层次的关系。





JamieThomas and Sara Jones, founders of Wayapa Wuurrk Credit: Shelly Hood



本期冥想练习是由托马斯（Jamie Marloo Thomas） 设计并编写的。 他和搭档琼斯（Sara Jones ）于2014 年共同创建了瓦亚帕乌尔克， 并一直从事这项冥想练习的推广和教育工作。





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