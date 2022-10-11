日本森林浴：探索心灵与自然的连接

“日本森林浴”意在建立内心与大自然的连接，并用五感去体会丛林漫步的宁静与惬意。





这一冥想疗法兴起于 1980 年代的日本。作为快节奏现代生活的减压良方，“森林浴”被逐渐推广并发展起来。





随着越来越多的科学研究证实了接触大自然对身心健康有益，日本政府已将推广和练习“森林浴”纳入其国家健康计划之中。





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本期冥想练习，是来自日本的森林浴冥想大师Mayumi Kataoka为《SBS冥想播客》特别设计的。



Shinrin-yoku, or Japanese forest bathing, is a meditation form practiced in nature. Credit: Toboji Mayumi 出生于日本。初访澳洲时她便爱上了澳洲的美丽风景，并于2003 年搬到了这里，并向澳洲国民推广“日本森林浴“。





她设计的冥想练习被日本森林疗法协会和国际自然与森林疗法联盟认证为“森林浴指南”。





我们建议您找一处安静，舒适的地方练习本期冥想。





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