SBS 普通话电台

常见的网络安全问题：个人隐私为何会泄露？如何减少泄露风险？

SBS 普通话电台

Privacy Button on Computer Keyboard

个人隐私的泄露是常见的网络安全问题之一。 Credit: gismodo.com.au

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 23 October 2022 at 10:10am
By Mo Lin
Source: SBS

网络钓鱼是常见的网络安全问题之一，不法人员往往会以发邮件、发短信或打电话的方式行骗。陌生人是如何获得我们的姓名、电话和电邮的？个人隐私包括哪些信息？如何减少泄露风险？墨尔本IT从业人员余子杰要为大家做详细介绍。

Published 23 October 2022 at 10:10am
By Mo Lin
Source: SBS
个人隐私的泄露也是常见的网络安全问题之一。当别人掌握了我们的个人信息时，不法人员可以冒充我们对身边的人行骗，或盗用我们的信息申请信用卡或银行账号。

什么是个人隐私？

常见的个人隐私包括我们的名字、手机号码、电邮、生日、地址、银行卡、信用卡、婚恋状态和经济状况等。

Advertisement
同时也包括我们过去做过哪些工作、兴趣爱好、宠物名字和曾经就读的学校等信息等。

个人隐私是如何泄露的？

大家可以做一个测试，在Google上搜一下自己的手机号码、微信号或电邮，看看有没有哪些个人资料已经泄露了，但我们可能并不知情。 

比较容易泄露隐私的地方包括微信朋友圈、小红书、Facebook等社交媒体。我们的姓名和生日信息很容易在这些地方被陌生人获取。
阅读更多

常见的网络安全问题：什么是网络钓鱼？如何辨别钓鱼信息？

除此之外，当我们在某些网站或二手群进行交易时，也有可能在不经意间泄露自己的个人信息。

比较容易忽略的可能会泄露我们个人信息的地方包括在一些不靠谱的网站或APP上注册和登陆并进行购物；使用公共电脑或公共无线网络；或是电脑中毒等情况。

如何减少泄露风险？
  • 在公共场合留言或发信息时，留意自己留下了什么足迹；
  • 朋友圈是否把所有人都分成一组，还是可以分成不同的组；
  • 用免费WIFI、陌生人的电脑或网络时，你的信息是否安全 (比如可以用隐身模式)；
  • 谁都可以做你的好友吗；
  • 定期搜一下自己的个人资料，看看是否已被泄露；
  • 登录陌生网站，不要随便输入信用卡信息；
  • 学会识别钓鱼网站，不要乱填个人资料；
  • 学习留意，哪些是靠谱的网站和APP，填很个人资料时要谨慎；
  • 密码有没有轻易交给别人，或者贴在电脑上；
  • Wifi密码有没有随便告诉陌生人。
欢迎您点击音频，收听完整采访。

SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在 
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
阅读更多

常见的网络安全问题：什么是恶意软件？手机会中毒吗？

Optus将承担护照更换费用 当局成立工作组协助受影响客户

网络安全中心敦促小企业主注册新域名防冒名诈骗

分享

Latest podcast episodes

SBS Mandarin morning news

SBS早新闻（2022年10月23日）

A worker arranges apples at a market in Melbourne (AAP)

国库部长：洪水对联邦预算可能造成重大影响

De Hogeweyk dementia village in the Netherlands has inspired the $25 million Korongee village in Tasmania

【生活杂志】澳洲首个为老年痴呆患者建立的“假小镇”暗藏哪些玄机？

Ancient Chinese Musical Instruments

【特别听众热线】享中国传统音乐 品“中西合璧”之音