常见的网络安全问题：个人隐私为何会泄露？如何减少泄露风险？

个人隐私的泄露也是常见的网络安全问题之一。当别人掌握了我们的个人信息时，不法人员可以冒充我们对身边的人行骗，或盗用我们的信息申请信用卡或银行账号。





什么是个人隐私？





常见的个人隐私包括我们的名字、手机号码、电邮、生日、地址、银行卡、信用卡、婚恋状态和经济状况等。





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同时也包括我们过去做过哪些工作、兴趣爱好、宠物名字和曾经就读的学校等信息等。





个人隐私是如何泄露的？





大家可以做一个测试，在Google上搜一下自己的手机号码、微信号或电邮，看看有没有哪些个人资料已经泄露了，但我们可能并不知情。





比较容易泄露隐私的地方包括微信朋友圈、小红书、Facebook等社交媒体。我们的姓名和生日信息很容易在这些地方被陌生人获取。



除此之外，当我们在某些网站或二手群进行交易时，也有可能在不经意间泄露自己的个人信息。





比较容易忽略的可能会泄露我们个人信息的地方包括在一些不靠谱的网站或APP上注册和登陆并进行购物；使用公共电脑或公共无线网络；或是电脑中毒等情况。





如何减少泄露风险？



在公共场合留言或发信息时，留意自己留下了什么足迹；

朋友圈是否把所有人都分成一组，还是可以分成不同的组；

用免费WIFI、陌生人的电脑或网络时，你的信息是否安全 (比如可以用隐身模式)；

谁都可以做你的好友吗；

定期搜一下自己的个人资料，看看是否已被泄露；

登录陌生网站，不要随便输入信用卡信息；

学会识别钓鱼网站，不要乱填个人资料；

学习留意，哪些是靠谱的网站和APP，填很个人资料时要谨慎；

密码有没有轻易交给别人，或者贴在电脑上；

Wifi密码有没有随便告诉陌生人。

欢迎您点击音频，收听完整采访。





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