【健身课堂】如何实现新年的减肥健身目标？

听众朋友，在你的圣诞新年许愿单之中，减肥是否是其中一个小愿望？





来自Cross Fit Young健身房的教练杨桦说，制定可行的计划，并且付诸行动是成功的关键。与此同时，还要配合一些习惯的改变。



在圣诞节前大家忙于聚餐的时候，杨教练的很多学员报名参加了健身房的健身趣味比赛。





那么，这些健身达人是如何练成的呢？





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