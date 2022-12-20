SBS 普通话电台其他收听方式 【健身课堂】如何实现新年的减肥健身目标？Play08:17SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (7.59MB)Published 21 December 2022 at 6:36amBy Lucy ChenSource: SBS 圣诞新年许愿单之中的减肥目标如何实现？Published 21 December 2022 at 6:36amBy Lucy ChenSource: SBS听众朋友，在你的圣诞新年许愿单之中，减肥是否是其中一个小愿望？来自Cross Fit Young健身房的教练杨桦说，制定可行的计划，并且付诸行动是成功的关键。与此同时，还要配合一些习惯的改变。在圣诞节前大家忙于聚餐的时候，杨教练的很多学员报名参加了健身房的健身趣味比赛。那么，这些健身达人是如何练成的呢？SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes公民入籍仪式现可在“澳大利亚国庆日”前后举行SBS晚新闻（2022年12月20日）澳中建交五十周年：1971年“乒乓外交”背后的澳洲人年关将至，如何应对房贷利率升高的担忧？【观点】