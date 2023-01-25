本周四是（1月26日）是澳大利亚日。维州政府今年将不举办一年一度的澳大利亚日巡游。





维州政府认为有必要在这一天的的活动中鼓励团结和包容。政府在一份声明中表示，政府认识到在1月26日的澳大利亚日通常对原住民来说是一个充满挑战性的时刻。





维州政府部长史蒂夫·迪莫普洛斯（Steve Dimopoulos）表示，作为本周活动的一部分，整个社区需要得到尊敬和尊重。





他说：“澳大利亚日有很多事情要做，维州人将对如何庆祝这一天做出自己的决定，同样，对一些维州人来说，这一天不是一个庆祝的日子，而是一个哀悼和反思的日子。”



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SBS普通话《正在行动》节目听友Andrew认为，维州政府不应该取消澳大利亚日巡游，因为“现在的澳洲人来自世界各地”。他表示，他还从未在澳大利亚日挂过国旗，计划今年在车上挂澳大利亚国旗。





听友史先生认为，维州政府的做法“只是为了缓和矛盾”，而“（民众）不知道政府面对多大的压力”。他说，“欧洲人远来澳洲”，“用武力争夺土地”，“不能以（殖民）带来好处强压在别人头上”，要承认历史，而不是寻找理由。





多年来，非澳大利亚原住民群体已经承认围绕庆祝1月26日的争议。





许多企业，包括Woolworths、Telstra、Network Ten、Deloitte、KPMG、EY、PwC、Woodside Energy，甚至卧龙岗大学都宣布他们将允许其雇员在1月26日工作，选择不同的日子休息。





2017年，澳广ABC的全国青年广播电台Triple J宣布，在60%的受访听众表示应该出于对澳大利亚原住民的尊重而将其流行的热门歌曲100首（Hottest 100）的宣布日期改为另一天。





Fremantle市议会在2016年底投票决定，出于对原住民的尊重，将其传统的澳大利亚日庆祝活动转移到另一天。其他几十个议会取消了澳大利亚日的公民入籍仪式，包括墨尔本的雅拉和达尔宾市议会。





这些举措促使莫里森政府在2019年强迫地方市议会在1月26日举行入籍仪式，否则将被剥夺其举行仪式的权利。





但阿尔巴尼斯政府在2022年执政时收回了这些限制，允许议会在1月26日之前或之后三天举行公民入籍仪式，并称这是一个“务实的”决定，以提高处理效率。





总理阿尔巴尼斯还推翻了阻止联邦公共服务人员将澳大利亚日调休到另一个日期的禁令，他说在制度上有一些灵活性是可行的。





反对党自由党领导人彼得·达顿表示支持澳大利亚日维持原样。





达顿1月20日告诉Flow News 24：“我们应该庆祝我们的国旗，庆祝澳大利亚日和我们国家的所有伟大之处，那些想改写历史或忽视某些历史部分的人的观点，不是我们国家的大多数观点，优秀的澳大利亚人应该站出来，说出来。”





总理阿尔巴尼斯对政府寻求改变澳大利亚日的说法不予理睬。





他说：“我支持澳大利亚日，政府也支持澳大利亚日，这里没有任何变化。”





在本期节目中，曾在爱丽丝泉生活了7年的听友赵先生分享了他的经历和见闻；其他听友们还就澳大利亚日日期更改表达了看法，以及分享了澳洲日计划。请您点击收听详细内容。



LISTEN TO 【正在行动】维州政府取消澳洲日巡游 这个澳大利亚日你怎么过？ SBS Chinese 25/01/2023 27:39 Play

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