几百名888签证申请人今天在墨尔本悉尼集会抗议 抨击政府审理“不公平”

Pard Tan是墨尔本抗议活动的组织者，他在澳洲经营家具店整整六年，其中有33个月是在等待 888 签证审批中度过的。而移民局最初承诺的审批时间是6至12个月。





“我觉得这个是不合理的，所以我们888的移民站在这里，站在议会大厦门前组织抗议活动，要求政府加速审批。” Pard Tan告诉SBS中文电视新闻。





与此同时，另一场抗议活动在悉尼市政厅前举行。







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王保罗是悉尼抗议活动的组织者之一，和他一起来到现场的还有他的爱犬Lucy。王先生说，Lucy是他们家里唯一有永居身份的成员。“我们登陆澳洲后一个月把它带来的，只用了10分钟就在市政厅为她办理了ID。她是我们家唯一一个可以在澳洲永久生活的成员。”





王保罗说：“我切过肉灌过肠，搬过货送过货保洁，什么活都做过，这种心酸只有我们888人才知道。所以说，我希望澳洲移民局可以切实理解我们的困境，最困难的时候我们没有放弃，我们坚守了我们的承诺，我希望澳洲政府不能因为一小部分人，把我们整个大群体所做的贡献全部抹杀。”



Hundreds of Chinese 888 visa applicants gathered in Sydney and Melbourne to protest the unfair treatment by the Australian government SBS记者提前就此事寻求内政部置评。





内政部发言人首先肯定，在创新投资商业方面有成功经验的申请者能对国家做出重大贡献，并为澳大利亚注入资金。





但是根据第100号部长指示，移民局在处理签证申请时，商业创新与投资类签证被赋予了较低的优先权，因为解决澳大利亚的劳动力短缺问题是当务之急。





根据最新的审查结果，这类签证的主申请人目前在财政等方面的贡献低于澳大利亚人均水平。





政府正在对现有移民系统进行改进，最终的计划预计将在2023年底发布。





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