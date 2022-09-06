在澳洲，公开谈论性与关系为何如此重要？

性，可能是许多人不愿意公开讨论的事情，即使在家庭内部也是如此。但是与年轻人打交道的组织说，为了孩子们的信心和安全，我们必须克服这种尴尬。





性，它是广告的卖点，主导着社交媒体和艺术领域。





在现在这样一个时代，谈论性要比以往容易得多。可事实上，真的如此吗？





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当莉拉·麦克伦南（Lilah McLennan）当年上学的时候，事情并不那么简单。





她说：“我们基本上有几节课，我想大概在八年级或九年级。这是我们体育课的一部分，只是取代了我们的一些正常理论课。基本上就是我们的体育老师，那个可怜的人，他只是拿到一本过时的教科书和一些小册子来给我们上课。基本上，就是这样。”





新的研究表明，莉拉的经历不是一个孤立的例子。





家庭支持组织Act for Kids的首席执行官卡特里娜·莱恩斯（Katrina Lines）说，该机构的一项调查发现，许多澳大利亚人在学校接受的性教育相当难以令人满意。





她说：“大多数澳大利亚人认为，他们在学校接受的性教育没有为他们的现实生活中的性体验做好准备。在我们的调查中，只有五分之一的成年人在学校学习了性、关系和性同意的知识，尽管其中三分之二的人告诉我们，他们在18岁之前就开始了性生活。”





去年的一份请愿书呼吁在学校展开更好的性同意教育，从那时起，昆州一直在研究改变这类问题的教学方式。





教育部长格蕾丝·格蕾丝（Grace Grace）这么认为：“特别是在11年级的时候解决这个问题。显然，这都是在说这是否足够？我们是否需要提早开始？”





来自新州家庭生育计划中心（Family Planning New South Wales）的塞西莉亚·罗斯（Cecilia Roth）说，性教育已经列入全国课程，只是标准不统一。





她说：“课程中的一些内容需要更加具体化，这样我们才能得到更一致、更有效的教育。因为质量确实不同。有一些学校做得很好，也有一些学校只是没有得到足够的时间和足够深度的教学内容。”





卡特里娜·莱恩斯则说，需要更认真地对待这个问题，因为该机构的调查显示，有太多人在离开学校时仍很困惑，他们中的一些人觉得他们还没有为终将拥有的性经历做好准备。





“16%的样本说他们第一次发生性行为时感到有压力。而感到压力的女性人数是男性的两倍。因此，这是不对的，这是相当令人担忧的，因为它告诉我们有相当多的教育在年轻人身上缺失。”





莉拉的经历也证明了这一点。





“我去的学校是一所私立的长老会教育机构，所以这也肯定影响了他们对性的整体看法。他们非常强调禁欲，比如根本就没有任何性接触，我相信你也知道这是不可能告诉一群青少年的。而且也没有，甚至没有提到除了异性恋、性别一致、性别风貌之外其他任何的内容。”





Act for Kids希望看到在澳大利亚各地的学校中强制执行最低标准的循证性教育计划。





塞西莉亚·罗斯说，这种教育将对青少年的健康结果和未来性行为产生积极影响。





前儿童保护工作者托马斯·麦金太尔（Thomas McIntyre）说，这也有助于防止虐待。





“这从孩子们很小的时候就开始了，什么时候说不，什么是适当的触摸，什么是不适当的，什么让你感到不舒服。如果你对某种特定的关系感到不舒服，你该如何处理这种关系。”





莉拉说，现在许多孩子正在通过转向社交媒体来缩小信息差距。





“我知道从很小的时候，我就在像Tumbler和YouTube这样的地方，观看和阅读我绝对不应该看的东西。因此，这绝对是学校里没有谈到的东西，因此，孩子们只是去，就像我猜想的那样，自己去寻找，有时只是没有得到正确的信息。”





Act for Kids说，在向孩子们传授健康的态度方面，父母也要发挥重要作用。





一些研究表明，对于一些移民家庭来说，在文化上存在着反对谈论性的期望。





塞西莉亚·罗斯说，这些家庭得到了相关的资源，但即使如此，重要的是不要做出假设。





“你知道，即使在同一文化群体或同一语言群体中，每个家庭总是有很多不同的情况，他们对什么感到舒服，他们觉得自己有兴趣了解什么，以及他们对不同事物的态度。”





卡特里娜·莱恩斯说，只是希望看到关于性和健康关系的现实的对话正常化。





“很少有年轻人报告说他们愿意与他们的父母讨论性问题，三分之一的父母根本没有与他们的孩子谈过性问题。在一个全国范围内，我们需要适应（这种对话），并使之成为一个公开、诚实、真实的对话。”





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