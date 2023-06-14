SBS早新闻（6月15日）Play12:24 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.35MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。太平洋岛屿论坛秘书长与澳大利亚总理举行会面；卫生专家和国际领导人参加原住民健康福利会议；联邦警察最大一次毒品搜剿查获价值17亿澳元冰毒；欧盟委员会投票通过了人工智能法案。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。阅读更多菜籽油瓶藏价值17亿澳元冰毒由加拿大运往墨尔本被查获因希金斯案反对党持续质疑财政部长加拉格尔美国前总统特朗普出庭应讯 否认有关机密文件的37项指控分享Latest podcast episodes因希金斯案反对党持续质疑财政部长加拉格尔高通胀下二手物品交易成为华人社区潮流【SBS新闻快报】策划欧洲行？澳人2024年起将需申请特殊旅行许可证SBS晚新闻（2023年6月14日）