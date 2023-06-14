SBS早新闻（6月15日）

SBS Mandarin morning news

Source: Getty / Getty Images

下载SBS Audio应用程序

其他收听方式

请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。

太平洋岛屿论坛秘书长与澳大利亚总理举行会面；

卫生专家和国际领导人参加原住民健康福利会议；

联邦警察最大一次毒品搜剿查获价值17亿澳元冰毒；

欧盟委员会投票通过了人工智能法案。

欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。

阅读更多

菜籽油瓶藏价值17亿澳元冰毒由加拿大运往墨尔本被查获

因希金斯案反对党持续质疑财政部长加拉格尔

美国前总统特朗普出庭应讯 否认有关机密文件的37项指控

分享

Latest podcast episodes

Katy Gallagher

因希金斯案反对党持续质疑财政部长加拉格尔

Woman shopping in vintage clothing shop

高通胀下二手物品交易成为华人社区潮流

travellers.jpg

【SBS新闻快报】策划欧洲行？澳人2024年起将需申请特殊旅行许可证

SBS Mandarin evening news

SBS晚新闻（2023年6月14日）