因希金斯案反对党持续质疑财政部长加拉格尔

因希金斯案反对党持续质疑财政部长加拉格尔Play04:19澳大利亚财政部长加拉格尔（Katy Gallagher） Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (3.96MB) 本周议会坐席第二天，财政部长加拉格尔和她的工党同事们继续因希金斯案受到反对党的质疑。 另一边，由于住房未来基金法案被卡在参议院，一群独立议员出面要求政府就这个问题召开公民大会征求意见。欢迎点击页面上方音频收听更多内容。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【SBS新闻快报】策划欧洲行？澳人2024年起将需申请特殊旅行许可证SBS晚新闻（2023年6月14日）美国前总统特朗普出庭应讯 否认有关机密文件的37项指控新报告显示：澳洲商业信心锐降【观点】需要成立一个独立机构来调查税务信息泄漏丑闻澳洲选民今年将收到公投官方宣传册 所关注的问题宪法专家如何分析？【SBS新闻快报】Yes还是No：赞成或反对“原住民之声”的论点分别有哪些？乌克兰称：反攻正在取得进展 领土正被收复新研究：澳州本地华裔和在华澳裔企业家之间存在相似性？分享Latest podcast episodes高通胀下二手物品交易成为华人社区潮流【SBS新闻快报】策划欧洲行？澳人2024年起将需申请特殊旅行许可证SBS晚新闻（2023年6月14日）新报告显示：澳洲商业信心锐降