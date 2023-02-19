【闲话澳洲】Ray和她的伴侣：澳洲是我们的心灵栖息地

目前居住在西澳州的Ray Luo和她的女友星星来澳洲读书打工，虽然从原来的公司高管变成了现在建筑工地上的工人，但她们在这里找到了心灵的栖息地，从前自己性取向的尘封和压抑如今受到了接纳和尊重，他们感受到了人们的善意和包容。Ray跟我们聊了聊她来澳洲留学打工生活的经历和感受，请点击上方音频收听采访。





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