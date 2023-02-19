【闲话澳洲】Ray和她的伴侣：澳洲是我们的心灵栖息地

【闲话澳洲】Ray和她的伴侣：澳洲是我们的心灵栖息地Play18:47 Credit: Ray下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (25.82MB) 两位来自中国的同性恋女留学生在澳洲感受到接纳包容和尊重。目前居住在西澳州的Ray Luo和她的女友星星来澳洲读书打工，虽然从原来的公司高管变成了现在建筑工地上的工人，但她们在这里找到了心灵的栖息地，从前自己性取向的尘封和压抑如今受到了接纳和尊重，他们感受到了人们的善意和包容。Ray跟我们聊了聊她来澳洲留学打工生活的经历和感受，请点击上方音频收听采访。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【闲话澳洲】车辆保险维修那些事儿《闲话澳洲》走近澳式足球【闲话澳洲】澳洲的职业与技术学院TAFE【闲话澳洲】开车的礼仪分享Latest podcast episodes【闲话澳洲】维州中小学的中文教学【我们的故事】网络漏洞安全分析师West Du的“找补漏洞”日常土耳其地震建筑倒塌为何如此严重？澳洲房屋是否抗震？慕尼黑安全会议 俄乌局势成重点议题