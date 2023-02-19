【闲话澳洲】Ray和她的伴侣：澳洲是我们的心灵栖息地

6661BE0CD95863E52D71CE47B0BAB989.jpg

Credit: Ray

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

两位来自中国的同性恋女留学生在澳洲感受到接纳包容和尊重。

目前居住在西澳州的Ray Luo和她的女友星星来澳洲读书打工，虽然从原来的公司高管变成了现在建筑工地上的工人，但她们在这里找到了心灵的栖息地，从前自己性取向的尘封和压抑如今受到了接纳和尊重，他们感受到了人们的善意和包容。Ray跟我们聊了聊她来澳洲留学打工生活的经历和感受，请点击上方音频收听采访。

欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

【闲话澳洲】车辆保险维修那些事儿

《闲话澳洲》走近澳式足球

【闲话澳洲】澳洲的职业与技术学院TAFE

【闲话澳洲】开车的礼仪

分享

Latest podcast episodes

Two happy schoolgirls in classroom with cell phone

【闲话澳洲】维州中小学的中文教学

D72A8D956FB9B331ED52469C100BC5F4.jpg

【我们的故事】网络漏洞安全分析师West Du的“找补漏洞”日常

TURKEY EARTHQUAKE

土耳其地震建筑倒塌为何如此严重？澳洲房屋是否抗震？

Emmanuel Macron, Andrzej Duda and Olaf Scholz (AAP).jpg

慕尼黑安全会议 俄乌局势成重点议题