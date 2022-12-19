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南天寺迎来新年朝山大会

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南天寺新年祝全體華人：“仁和安康，富樂吉祥”.jpg

Credit: YIXIN

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Published 20 December 2022 at 10:31am, updated 2 hours ago at 10:38am
By Cindy Xie
Presented by Cindy Xie
Source: SBS

南天寺知理法师介绍今年南天寺朝山活动主题，以及开始时间和流程。欢迎点击收听。

Published 20 December 2022 at 10:31am, updated 2 hours ago at 10:38am
By Cindy Xie
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很快2022年将与我们挥手作别，在经历了近三年的新冠疫情之后，生活逐渐开始重回正轨。盼亲友无恙、烟火寻常相信是很多人翘首期盼的来年心愿。位于南半球的南天寺也将重启朝山活动，欢迎民众前往共同敲钟跨年祈福新的一年。
南天寺新年網紅打卡點：荷花池邊的錦鯉.jpg
今年南天寺朝山活动的主题是什么，具体从什么时候开始？疫情还未结束，想要参加的朋友们都需要做好哪些准备？南天寺知理法师给大家一一道来。
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