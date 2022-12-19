南天寺迎来新年朝山大会

SBS 普通话电台其他收听方式 南天寺迎来新年朝山大会Play07:02SBS 普通话电台其他收听方式 Credit: YIXIN下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (6.44MB)Published 20 December 2022 at 10:31am, updated 2 hours ago at 10:38amBy Cindy XiePresented by Cindy XieSource: SBS 南天寺知理法师介绍今年南天寺朝山活动主题，以及开始时间和流程。欢迎点击收听。Published 20 December 2022 at 10:31am, updated 2 hours ago at 10:38amBy Cindy XiePresented by Cindy XieSource: SBS很快2022年将与我们挥手作别，在经历了近三年的新冠疫情之后，生活逐渐开始重回正轨。盼亲友无恙、烟火寻常相信是很多人翘首期盼的来年心愿。位于南半球的南天寺也将重启朝山活动，欢迎民众前往共同敲钟跨年祈福新的一年。今年南天寺朝山活动的主题是什么，具体从什么时候开始？疫情还未结束，想要参加的朋友们都需要做好哪些准备？南天寺知理法师给大家一一道来。READ MORE俄罗斯无人机瞄准基辅关键基础设施SBS早新闻（12月20日）【现场说法】安全带没系好被罚款 可能免罚的“牛奶工抗辩”是什么？分享Latest podcast episodes年关将至，如何应对房贷利率升高的担忧？【观点】【健身课堂】在悉尼学习女子防身技巧【健身课堂】悉尼的李小龙功夫迷们【现场说法】安全带没系好被罚款 可能免罚的“牛奶工抗辩”是什么？