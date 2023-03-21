2月底，在新州“州长多元文化和谐晚宴”上，组织方颁发了多项州长多元文化奖项，表彰对社区做出贡献的人士。





华人服务社（CASS）创社主席、义务执行董事潘南弘先生获得“SBS终身社区服务奖”。潘先生告诉SBS普通话，这项荣誉属于华人服务社的全体团队。





此前，潘南弘就曾经获得过多项其他奖项和荣誉，如1997年获澳大利亚勋章(OAM)、2001年获百年勋章、2018年获新南威尔士大学杰出校友奖、2021年获第16届全球华人爱心奖、2022年入选 ZEST名人堂。





从上世纪70年代来澳读书以来，潘南弘先生在澳生活和工作四十多年。他说，近十多年来，来澳新移民数量增加，但政府提供的定居服务资金支持一直没有增加，华人服务社一直在动用自身的资源来提供额外的服务。





与社区接触较多和紧密的潘南弘先生表示，与上世纪七八十年代的移民相比，现在的新移民往往有较好的英文水平，但他们的配偶或长辈可能英文薄弱；而新移民在所需支持服务和帮助方面没有太大变化，如教育、卫生、就业等。





他说，因生活习惯和文化差异，新移民来澳后往往需要了解澳大利亚本地的生活方式和状态。





从社会和社区和谐的角度来看，新移民有什么需要特别注意的吗？请您点击收听潘南弘先生的看法。



LISTEN TO “新移民要入乡随俗”——“SBS终身社区服务奖”获得者潘南弘 SBS Chinese 21/03/2023 09:06 Play

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