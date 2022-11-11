SBS早新闻（11月12日）

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Published 12 November 2022 at 10:07am
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邮轮停靠悉尼数百乘客感染新冠；维州州选举候选人数创历史新高；中国调整疫情防控措施；东盟将进一步制裁缅甸。

Published 12 November 2022 at 10:07am
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