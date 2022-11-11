SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（11月12日）Play15:02SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.76MB)Published 12 November 2022 at 10:07amSource: SBS 邮轮停靠悉尼数百乘客感染新冠；维州州选举候选人数创历史新高；中国调整疫情防控措施；东盟将进一步制裁缅甸。Published 12 November 2022 at 10:07amSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE“金正恩” 参选维州选举 挑战现任州长安德鲁斯阿尔巴尼斯抵达柬埔寨参加峰会新州和维州新冠病例数激增 昆州宣布已进入第四波疫情Advertisement分享Latest podcast episodes【萌宠乐园】雨天遛狗你需要知道这些小方法SBS晚新闻（2022年11月11日）【疫苗快报】“新冠杂烩”登陆 澳大利亚暴发新一轮新冠疫情【对话后浪】自媒体时代的短视频，究竟是神话还是乱象？