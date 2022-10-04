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SBS晚新闻（2022年10月4日）

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Published 4 October 2022 at 6:49pm, updated 42 minutes ago at 6:55pm
Source: SBS

联邦政府承诺减税计划保持不变；反对党呼吁做更多努力防止经济衰退；SES警告新州居民做好防暴雨准备；环境部长发布10年行动计划。

Published 4 October 2022 at 6:49pm, updated 42 minutes ago at 6:55pm
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