SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年10月4日）Play05:14SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (7.19MB)Published 4 October 2022 at 6:49pm, updated 42 minutes ago at 6:55pmSource: SBS 联邦政府承诺减税计划保持不变；反对党呼吁做更多努力防止经济衰退；SES警告新州居民做好防暴雨准备；环境部长发布10年行动计划。Published 4 October 2022 at 6:49pm, updated 42 minutes ago at 6:55pmSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。关注更多澳洲新闻，请在Facebook上关注SBS Mandarin，或在微博上关注澳大利亚SBS广播公司。READ MORE“捉迷藏”结束：Optus将数据提交政府国际游客在澳大利亚可免费接种COVID疫苗分享Latest podcast episodes【疫苗快报】国际游客在澳可免费接种新冠疫苗 墨尔本隔离中心即将关闭邱晨点评2022女篮世界杯澳中美对抗的精彩瞬间家庭暴力会对儿童产生什么样的影响？健身课堂：退休华人Jack曲的徒步和露营生活