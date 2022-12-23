SBS早新闻（12月24日）

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Published 24 December 2022 at 9:45am
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联邦政府扩展对新州洪水受灾者支持；购物者将充分利用Boxing Day 促销日；法国枪击事件至少3人死亡；塔利班政府禁止女性入读大学。

Published 24 December 2022 at 9:45am
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