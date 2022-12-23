SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（12月24日）Play11:47SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (10.78MB)Published 24 December 2022 at 9:45amSource: SBS 联邦政府扩展对新州洪水受灾者支持；购物者将充分利用Boxing Day 促销日；法国枪击事件至少3人死亡；塔利班政府禁止女性入读大学。Published 24 December 2022 at 9:45amSource: SBS请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳洲多地新年前夕将迎热浪 圣诞节天气又如何？专家详解：新冠疫苗副作用是否常见？如何预防？特朗普被指控参与“多方阴谋”致美国国会大厦骚乱分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2022年12月23日）澳大利亚绿茵场上的中国国脚：肖裕仪SBS早新闻（2022年12月23日）【SBS国际新闻】新文件显示特朗普担任总统的最后一年未缴纳个税