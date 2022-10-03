SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年10月3日）Play04:43SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (6.48MB)Published 3 October 2022 at 6:37pmPresented by Li HuaSource: SBS Optus对网络攻击进行独立调查；澳大利亚官方利率将再次上升；移民回归造成澳洲房租上涨；澳大利亚将培训新一代潜艇指挥官。（请点击收听详细内容）Published 3 October 2022 at 6:37pmPresented by Li HuaSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。关注更多澳洲新闻，请在Facebook上关注SBS Mandarin，或在微博上关注澳大利亚SBS广播公司。READ MORE国际游客在澳大利亚可免费接种COVID疫苗普利贝斯克抨击 Optus 数据泄露“极其”缺乏沟通联邦政府计划援救在叙利亚的澳大利亚妇女儿童Advertisement分享Latest podcast episodes网络专家警告：小心Optus信息泄漏后的诈骗【生活杂志】Optus数据泄露事件：哪些信息被盗？应如何防范？为什么青少年更有可能成为交通肇事者【空中汽车诊所】夏天公路旅行 您的爱车需要哪些调整？