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SBS晚新闻（2022年10月3日）

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SBS Mandarin evening news

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Published 3 October 2022 at 6:37pm
Presented by Li Hua
Source: SBS

Optus对网络攻击进行独立调查；澳大利亚官方利率将再次上升；移民回归造成澳洲房租上涨；澳大利亚将培训新一代潜艇指挥官。（请点击收听详细内容）

Published 3 October 2022 at 6:37pm
Presented by Li Hua
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