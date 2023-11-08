珀斯铸厂已发行农历龙年纪念币新系列

Dragon dancers at the Perth Mint (Supplied Perth Mint).jpg

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珀斯铸币厂（Perth Mint）长期以来一直致力于加深澳中关系，本周一他们发行了一套新的农历新年系列纪念币，图案源自即将在明年二月到来的农历龙年；珀斯铸币厂预计龙年主题的纪念币将会非常抢手，纪念币的材质分为金、银和铂金，尺寸和面值也有很多种类可选。

据说，在农历农年出生的人是勇敢、坚韧和智慧的。

在12种生肖动物中，龙是中国文化中最受欢迎的动物之一。

万斯（Neil Vance）是珀斯铸币厂（Perth Mint）的产品总经理。

“龙年是农历年中最吉祥的一个，也是最受我们世界各地的收藏家和投资者欢迎的年份……从目前的需求量来看，我认为这些纪念币会很快被售罄。”

万斯说，继2012年纪念币的成功发行后，这期的2024年纪念币将会再次吸引全球的注意力。

“我们有有收藏价值的纪念币，也有有投资价值的纪念币，金币纯度有从14k金到9999纯金，银币重量也有从半盎司到十公斤可选。”

中国驻珀斯总领事龙定斌对珀斯铸币厂为澳中两国宝贵关系的投资表示了认可。

“我认为很多人会喜欢并购买十二生肖纪念币。”

纪念币日益增长的人气也将极大地推动当地经济发展。

“中国市场对于珀斯铸币厂非常重要。因为新冠疫情影响，我们已经缺席三年，我们很高兴能在2024年龙年重返中国市场。”

总领事龙定斌对澳洲总理本周为增进两国关系的访华之旅表示了欢迎，对西澳洲州长罗杰·库克（Roger Cook）前往中国四川访问以促进旅游业、国际教育和航空业的发展表示了欢迎。

他表示：“这意味着我们两国将有更好的关系，非常友好的关系符合两国人民的利益。”

在澳大利亚向世界展示其贵金属的同时也宣传了中国的文化遗产。

纪念币现已上市。

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