莫里森兼职事件法律建议公布 多方呼吁继续调查

总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）宣布，在副检察长的建议公布后，将对斯科特·莫里森（Scott Morrison）的秘密兼职事件进行调查。





副检察长认为，前总理莫里森的自我任命是有效的，但保密的事实“从根本上破坏了”负责任政府的原则，不符合惯例。





莫里森被自我任命为五个部门的部长，包括卫生、国库、内政、财政和资源部。





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总理阿尔巴尼斯说，前总理需要被追究责任。





“建议是，我认为，对于莫里森前政府下发生的事情，这是明确的批评，也是对我们的民主系统下政府所为产生影响的批判。”





莫里森秘密兼任五个部长的消息已经震惊了政治界。周二，此举的合法性得到了解答。





此前，总理阿尔巴尼斯承诺，公众将在周二获知更多消息。





他说：“我将公开发布它（调查结果）。我做出这一承诺是为了让每个人都有机会自己看到建议。但我认为，澳大利亚人对这种情况的发生可能感到担忧。”





阿尔巴尼斯确认，他的部门已经在周一收到了该建议。





而这已经促使人们呼吁进行调查。包括绿党领袖亚当·班特（Adam Bandt）。





他告诉澳广ABC：“一些更广泛的问题，公众、同事、公共服务，所有这些东西也需要得到回答。因为这涉及到一个基本的信任问题。”





一位自由党成员也支持进行调查。





对政府的气候立法，布里奇特·阿彻 （Bridget Archer）跨党派投出了支持票。她说，这些程序需要改变。





“我认为澳大利亚人普遍同意，我们不希望看到这种情况在未来发生。所以我们需要研究，我们是如何走到这一步的，以及我们如何阻止它继续发生。”





国家党领袖大卫·利特普劳德（David Littleproud）也呼吁填补这个漏洞——它允许莫里森宣誓自我任命担任部长职位。





他告诉天空新闻，对政治家的信心需要被维系。





“我认为，我们需要保持对我们的政治机构和民主机构的政治信任——它们已经很好地服务于这个国家。我们有责任成为这种信任的监护人。我们需要堵塞这些漏洞。”





上周，总督的一位发言人表示，大卫·赫尔利（David Hurley）没有理由相信，这些任命命令不会被公开。





总督官方秘书办公室的发言人也表示，该办公室不负责公布这些行政任命。





但该办公室表示，其将支持一个更加透明的过程，以保证未来任何任命的透明度。





因为一份所谓的“猪肉桶（pork barrelling）”报告，透明度问题再次被推至聚光灯下。





“猪肉桶”是指利用公共资源，针对某些选民做出政治决定。





格拉坦研究所（Grattan Institute Report）的凯特·格里菲斯（Kate Griffiths）是报告的共同作者。





她解释说：“这是一个问题，因为它有真正的危害。我的意思是，花在不是最重要、最需要的东西上的钱是一种浪费，但对我们的民主也有影响，比如政府失去信任、选举结果发生偏差，而且猪肉桶贿赂还可以催生更广泛的腐败文化。”





联邦一级的猪肉桶行为受到了严厉批评。联盟党政府被发现，利用体育、乡村和停车场的拨款来试图赢取关键席位。





但格里菲斯女士说，这是一个灰色的法律领域，与不只一方有关系。





“因此，长久以来，不同的政府都与之相关，侵蚀了信任。我们真正需要看到的是一些更多的问责制，一些更多的透明度，以显示政府关注这个问题，他们愿意让公众参与，让公众看到真正发生了什么，恢复信任。”





猪肉桶贿赂行为可以在联邦廉政委员会（Federal Integrity Commission）中提出。政府表示，希望在本届任期内建立该机构。





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