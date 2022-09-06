60年首次 曾濒临灭绝的小袋鼠再次出现在南澳州

在传统土地所有者的努力下，严重濒危的黑色侧翼岩袋鼠终于又在澳大利亚中部偏远的Aṉangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara AH-nuh-noo pid-in-jarra yun-kun-jarra]（APY）的岩层中游荡了。





这也是60年来，它们第一次出现在这片土地上。





在欧洲人定居之前，有报告称，南澳洲有相当规模的岩袋鼠种群。





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而在定居者到来之后的30年里，它们的数量锐减，很难见到。





APY保育员格兰特·尼亚宁古（Grant Nyaningu）说，岩袋鼠已经濒临灭绝很久了。是他的祖母带领他走上保护这一物种的道路。





“这已经发生很久了，我祖母开始了（保护）工作。我们需要有这个机会，开始从事保护工作。她就像看着我们一样，她替我们管理好很多。起初，我们没有车，我们只能做诱饵，在山边用作物和灌木做诱饵。这就是我们刚开始的时候。”





他说，特别对于Anangu族的女性而言，这种岩袋鼠有着特殊的文化意义。





由土地传统所有者、护林员、土地管理部门和科学家组成的岩袋鼠恢复小组在APY北部的土地上诱捕小袋鼠，并把它们向南移动约100公里，在埃弗拉德山脉（Everard Ranges）岩石上建立新的种群。





自2007年以来，小组已经进行了多次迁移工作，以帮助重建岩袋鼠族群。





它们来自一个由岩袋鼠保育员建造的围栏区。围栏可以防止捕食者，没有狐狸和野猫的威胁。在这里，岩袋鼠们生存下来。





而来自这两个地区的岩袋鼠也为该物种提供了遗传多样性。





岩袋鼠恢复小组的生态学家布雷特·巴克豪斯（Brett Backhouse）说，建立第三个隔离种群的目的，是为了使物种能够建立对自然灾害（如火灾、气候变化）的复原力。





很多压力正在涌现出来。就像你提到的气候变化和很多方面的问题。与传统土地所有者密切合作，了解动物在哪里，试图解决这些问题，把动物带回土地，真的相当重要。我们知道，在澳大利亚有很多物种，不仅仅是南澳大利亚，它们真的在挣扎。 布雷特·巴克豪斯





但并非所有物种都能适应气候变化。





巴克豪斯说，全国各地有很多迁移项目，但这并不适合所有的物种。





“每个物种的需要都是不同的。黑色侧翼岩袋鼠，以及一般的岩袋鼠，一般来说是一种相当大的动物。因此，当你移动它们的时候，它们往往会更健壮。所以，你显然需要投入真正的工作。但是，很多人正在试图把物种引入没有捕食者的区域，这是一个很好的开始。然后，一旦物种开始繁衍至一定规模，就可以考虑将它们移出，重新填充区域。全国各地有很多项目都在研究这个问题，这是一个经得起考验的方法。”





他补充说，政府必须着眼于长期的解决方案和资金，以解决这一长期威胁。





“要真正阻止它，需要协同的努力，还有适当的资金汇集，并且需要持续很一段时间。这也是关键——有些事情不是短期的，不能在一两年内解决它。我们需要一个好的10年、15年、20年的项目，持续进行，不断努力。如果只做了五年，然后就离开了，它不可能会成功，一切都会很快崩溃。因此，真正长期的资金，让正确的人实施项目，这是关键。”





9月7日是全国受威胁物种日（National Threatened Species Day），许多人停下来，反省在1936年的这一天，塔斯马尼亚虎的灭绝。





但对澳大利亚原住民来说，格兰特·尼亚宁古表示，这种对保护土地所需艰苦工作的认识根植于他们的遗产中。





“这是一件持续的事情。因为你知道，祖父母总是告诉我们，你必须这样做，你必须这样做，这是一件持续的事。你必须更好地照顾环境。”





APY团队取得了巨大的成功，总共诱捕并重新安置了40只黑色侧翼岩袋鼠。





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