澳网宣布对俄罗斯和白俄罗斯的国旗禁令

澳大利亚网球公开是一次庆祝各国文化的机会。但是，俄罗斯支持者公开展示该国国旗导致了澳大利亚网球协会的旗帜禁令。





在周二的比赛中，乌克兰选手卡捷琳娜·科斯洛娃 （Kateryna Baindl）对阵俄罗斯选手卡米拉·拉希莫娃 （Kamilla Rakhimova)。





但在球场边，有观众挂起了俄罗斯国旗，这让一些官员和在澳大利亚的乌克兰社区感到不满。





澳大利亚乌克兰组织联合会（Australian Federation of Ukrainian Organisations）联合主席斯特凡·罗曼纽 （Stefan Romaniw）说，社区对此感到失望。





“他们都有家庭，都有朋友，他们都有正在战斗或已经死亡的人。我认为，这是非常不敏感的（行为）。澳大利亚网球协会没有立即采取行动，也表明他们在自己的规则方面有所松懈。”





乌克兰团体对俄罗斯和白俄罗斯运动员参赛表示抗议。





乌克兰大使在推特上愤怒地表示：“我强烈谴责在比赛中公开展示俄罗斯国旗的行为……我呼吁澳大利亚网球协会立即执行其‘中立旗帜’政策。”





在俄罗斯国旗事件发生后，澳大利亚网球协会宣布，在澳网现场，禁止俄罗斯和白俄罗斯的旗帜，即刻生效。





SBS已就此征集俄罗斯驻澳大利亚大使的意见，但没有得到回应。





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