SBS早新闻（1月18日）Play13:41 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.53MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。澳大利亚启动新培训项目，以援助乌克兰军队；联邦国库部长为天然气价格上限计划辩护；中国录得60年以来首次人口负增长；德国新国防部长将于本周宣誓就职。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳网公开赛：澳洲小将亚德米纳尔战胜台湾选手许育修 晋级第二轮近期回沪历经隔离、解封和感染后，他如是说……南半球年宵花买啥好？如何从初一开花到十五？国库部长：预测澳洲经济增长 中国仍是“故事的重要部分”分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2023年1月17日）近期回沪历经隔离、解封和感染后，他如是说……南半球年宵花买啥好？如何从初一开花到十五？第聂伯罗导弹袭击死亡人数超40人 各国承诺对乌克兰增加援助