俄拟在乌克兰被占领地区举行公投 美国称“是对主权原则的侮辱”

俄罗斯占领的四个乌克兰地区，官员们制定了关于加入俄罗斯的公投计划。





在9月23日至27日之间，自封的卢甘斯克人民共和国将进行加入俄罗斯的全民公投。





临近的顿涅茨克，以及由俄罗斯控制的赫尔松和扎波罗热的部分地区也宣布，将进行成为俄罗斯一部分的公投。





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杰克·沙利文（Jake Sullivan）是美国国家安全顾问。他说，由于乌克兰在战场上取得了成功，俄罗斯正在加紧推进公投。





“正如我们几个月来一直警告的那样，俄罗斯似乎在其控制下的乌克兰地区，甚至在目前不被它控制的地区举行虚假的公民投票，直接侵犯了乌克兰的主权。俄罗斯急于举行这些公投，以应对乌克兰在战场上的胜利，以及为潜在的动员措施做准备。这些公投是对主权和领土完整原则的侮辱，这些原则是国际体系的基础，也是联合国宪章的核心。”





谢尔盖·盖达伊（Serhiy Haidai）是乌克兰卢甘斯克州州长。他还表示，俄罗斯举行公投是因为它正在输掉这场战争。





“鉴于他们将在战场上失败，他们剩下的唯一事情就是迅速举行某些伪造结果的假公投，将乌克兰被占领的领土并入俄罗斯联邦，以便进一步做两件事。第一，这是为了尝试巩固这些领土……使得这些领土能够通过（战争）前线。第二，这将提供一个机会，进一步解除对这些乌克兰地区的占领，目前这些地区被暂时解除占领。俄罗斯可以承认，乌克兰直接对俄罗斯的这些地区发动攻击，然后战争就会爆发。他们将能强制推动这样的行动。”





俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫（Sergei Lavrov）说，从一开始，接管这些地区就是在乌克兰的“特别行动”的目标之一。





“从特别军事行动的开始及其在这之前，我们一直在说，相关领土上的人民应该决定他们自己的命运。目前的情况证实，他们想成为自己命运的主人。”





法国总统马克龙（Emmanuel Macron）驳斥了拟议的公民投票，并表示它不会得到国际社会的承认。





俄罗斯宣战，入侵了这个地区，进行了轰炸，杀害了人，使得其他人逃离。现在它解释说，在这个地区，它要组织一次公投。如果这不是悲剧，我们可以嘲笑它。这是一种讽刺，因此显然它不会被国际社会承认，也不会有任何法律后果。唯一能导致一个结果的，那就是俄罗斯军队的撤出，就是恢复谈判——条件必须由乌克兰人确定，并以和平的方式结束。





虽然公投是对西方世界的挑战，可能使战争急剧升级，但乌克兰外交部长德米特罗·库列巴（Dmytro Kuleba）似乎并不十分担心。





“这不会改变什么。俄罗斯人可以做他们想做的任何事情。它不会改变任何事情。”





此际，乌克兰和美国开始合作，对那些据称由俄罗斯军队犯下的战争罪发起起诉。





美国司法部长梅里克·加兰（Merrick Garland）和乌克兰总检察长安德烈·柯斯汀（Andriy Kostin）签署了一份谅解备忘录，以促进对俄罗斯战争罪行的起诉。





在华盛顿的司法部，加兰宣布了这一消息。





“谅解备忘录将使我们能够在各自在战争罪行调查中更加迅速和有效地工作。我们知道，前路道阻且长，但我们和我们的乌克兰伙伴将不懈努力，追求真相和正义。我们的信息是明确的：这些暴行的始作俑者没有藏身之处。”





乌克兰总检察长安德烈·柯斯汀说：“那些犯下国际罪行的人应该被追究责任。我们与司法部的合作正是为了这个目的。这份谅解备忘录使我们能够加强我们的共同努力，确保对国际罪行的问责。”





乌克兰方面表示，在伊兹姆（Izium）附近的一个乱葬岗中发现了大约450具平民尸体，他们的双手被捆绑。





战争罪调查人员在现场发现了酷刑的证据。





克里姆林宫否认了所有战争罪指控，称其为 "谎言"。





在纽约举行的联合国大会期间，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在克林顿基金会（Clinton Foundation）的活动上发表了线上讲话。





他呼吁美国利用其政治影响力，让更多国家帮助乌克兰。





“通过（提供）我们需要的大炮、弹药，世界上有许多国家可以帮助乌克兰，而且美国肯定可以在这些国家发挥政治影响力，说服他们。我们可以与总统、议员以及游说人士定期沟通，他们已经在现场，他们可以做到这一点。”





泽连斯基敦促美国宣布俄罗斯为支持恐怖主义的国家，因为后在乌克兰犯下暴行。





他说，这样的声明将鼓励其他盟国效仿，为普京（Vladimir Putin）从乌克兰撤军施压。





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