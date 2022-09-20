SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（9月21日）Play13:20SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.2MB)Published 21 September 2022 at 9:31amBy Cindy Xie, Olivia Yuan, Jason LiuPresented by Cindy XieSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 21 September 2022 at 9:31amBy Cindy Xie, Olivia Yuan, Jason LiuPresented by Cindy XieSource: SBS澳大利亚明日为已故英女王举行官方悼念仪式；人口普查数据显示，澳大利亚多样性日益增强；俄罗斯支持乌克兰分离主义分子举行全民公投；Advertisement联合国秘书长向各国发出警告，世界处于危险境地。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE2021人口普查数据显示，海外出生人口中印度裔增长最显著英女王国葬9月19日举行 王室成员做最后道别周三起新州将取消公共交通强制口罩令“琳恩法则”：新州被定罪的杀人犯将被拒绝假释 除非他们透露受害者尸体位置分享Latest podcast episodes俄拟在乌克兰被占领地区举行公投 美国称“是对主权原则的侮辱”【正在行动】展望查尔斯三世国王时期 “希望新国王延续仁慈和民主”SBS晚新闻（2022年9月20日）【疫苗快报】新州南澳州取消公交口罩令 政府再拨14亿支持疫情响应