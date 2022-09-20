SBS早新闻（9月21日）

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Published 21 September 2022 at 9:31am
By Cindy Xie, Olivia Yuan, Jason Liu
Presented by Cindy Xie
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Published 21 September 2022 at 9:31am
By Cindy Xie, Olivia Yuan, Jason Liu
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澳大利亚明日为已故英女王举行官方悼念仪式；
人口普查数据显示，澳大利亚多样性日益增强；
俄罗斯支持乌克兰分离主义分子举行全民公投；
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联合国秘书长向各国发出警告，世界处于危险境地。

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