【正在行动】展望查尔斯三世国王时期 “希望新国王延续仁慈和民主”

澳大利亚政府把今年9月22日临时设为全国公共假日，悼念英女王伊丽莎白二世。







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女王去世后，包括英国在内的所有15个英联邦成员国迎来新君主。阿尔巴尼斯表示，查尔斯三世国王被正式宣布为澳大利亚新任国家元首是“一个历史事件”。





他说：“这是我有生以来的第一次经历，也是大多数澳大利亚人有生以来的第一次，是一个历史性的事件。”





作为君主，国王查尔斯三世是澳大利亚的国家元首，也是领土的最高代表，包括英国在内的所有15个英联邦成员都是如此。





SBS普通话《正在行动》热线节目听友张先生表示，“女王伊丽莎白二世的仁慈和民主感动每一个英联邦成员”，“希望新国王也一样仁慈和民主”。





在节目中，听友们就英国及王室对澳洲的贡献、殖民历史、君主制、推动共和制等表达了看法。请您点击收听详细内容。



LISTEN TO 在英女王伊丽莎白二世去世后，查尔斯三世继位，如今是英国和包括澳大利亚在内的其它14个英联邦成员国的国王。 SBS Chinese 21/09/2022 29:13 Play





时事热点《正在行动》逢周三上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，表达观点。热线听众仅代表其个人观点，不代表本台立场，仅供参考。



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