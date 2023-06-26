SBS晚新闻（2023年6月26日）Play06:37下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.18MB) 新财年澳洲多项新措施将生效 冀减轻家庭经济压力；对澳洲打工时限新规 留学生表示担忧；澳洲专家解析：家居环境中 哪些常见液体不应倒进水槽？（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE打工时限新规7月1日起实施 澳洲国际学生和企业主担忧什么？澳洲房租成本飙升 平均周租较上年跃升63澳元世界最宜居城市排名公布 澳大利亚城市排第几？新研究揭澳洲人设置和存储密码的习惯 常犯错误有哪些？新报告揭澳洲残障服务行业陷入“困难境地” 这些原因可能被忽略分享Latest podcast episodes最新生活成本指数报告 揭示最低工资收入人群生活困境澳大利亚宣布提供乌克兰价值1.1亿额外军事援助【SBS新闻快报】施工致维州过半铁路停摆 Myki下月初涨价8.7%【SBS新闻快报】2023一季度柴油价格下降一成 汽油价格保持稳定