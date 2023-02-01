SBS晚新闻（2023年2月1日）Play06:32下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.98MB) “全球清廉指数”公布 澳洲排名有所上升；南澳华人葡萄园主因洪灾损失超百万澳元；经济学家预测澳洲今年将再加息四次；澳洲政府关注酒店预订网站的“营销手法”。（清点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE“全球清廉指数”公布 澳大利亚排名有所上升不确定的未来：遭受洪灾 南澳华人葡萄园主损失超100万澳元经济学家预测澳大利亚今年会再加息四次酒店预订网站因“营销手法”被警告 对你有何影响？澳洲就业状况仍存性别隔离 新报告呼吁解决“根深蒂固的文化障碍”分享Latest podcast episodes“大海捞针”：西澳矿业公司遗失的危险胶囊已被找到SBS普通话晚新闻（02/02/2023）健身课堂：Parkrun五公里跑的快乐和健康跑出希望与爱心：维州Run for the Kids慈善活动即将开始