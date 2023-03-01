SBS晚新闻（2023年3月1日）Play06:22SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.57MB) 澳洲160亿澳元巨款无人认领和失联；澳洲新报告担忧超级细菌将造成重大伤害；针对Omicron变种 澳洲即将推出新二价疫苗；维州再向家庭派发250澳元能源补助。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE160亿澳元巨款无人认领或失联 如何检查自己是否有份？针对Omicron变种：全澳即将推出新二价疫苗 哪些人符合接种资格？澳洲政府提高留学生工作时限 部分学位毕业可留澳6年15分钟城市：便民计划如何被一些人视为控制大众行动的阴谋？分享Latest podcast episodesRBA连续加息九次 何时可能转向降息？澳洲南极科考百万年冰芯计划迈出重要一步 南极内陆考察有哪些挑战？房租高涨 一屋难求？专业人士手把手教您租到房【SBS学英语】第29集：开学了｜在学校做志愿者