SBS晚新闻（2023年3月8日）Play06:21SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.55MB) 澳洲储备银行一再加息遏制通胀 策略是否奏效；新法通过：澳洲带薪育儿假已获延长；留学生在澳洲遭严重意外 众筹获得多个社区支持； 澳洲推出女性状况报告卡。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE悉尼铁路系统严重故障 整个网络全线停驶新法通过：带薪育儿假已获延长 澳洲家长将迎来哪些新变化？为遏制通胀澳储行一再加息 专家称其它“不受欢迎”策略或有助缓解澳储行连续第十次上调利率 关于房贷还款有哪些信息值得关注？分享Latest podcast episodes杨紫琼屡摘影后桂冠 对“追梦”的澳洲华裔演员意味着什么？投票畅谈：新州大选将至 四大投票方式一文尽知【圆桌健谈】六大“华人最爱”反式脂肪食品需警惕！您中招了吗？【正在行动】储行连续十次加息 什么时候会停止加息？